Angola: Luanda sera privée de transports en commun lundi prochain

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Selon STTRAL, depuis 2003, le manque de dialogue entre les entreprises des transports en commun et les ministères des Finances, des Transports et la Présidence de la République pour trouver des solutions est également à l'origine de l'arrêt des services de transport mentionné ci-dessus.

La faillite des entreprises des transports en commun et l'usure de la flotte due au manque de pièces de rechange, ainsi que la difficulté de renouvellement des autobus sont d'autres causes.

Selon le contrat entre le gouvernement angolais et les sociétés de transporteurs en commun, l'État doit payer une partie du prix du billet et le passager débourse l'autre partie.

Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des transports routiers et services connexes de Luanda (STTPAL) a déclaré que le manque de paiement de subventions du gouvernement et les difficultés rencontrées par les concessionnaires pour importer des pièces de rechange des véhicules étaient à l'origine de l'arrêt des services de transport en commun.

Le dirigeant syndical a fait cette annonce lors d'une conférence de presse qui a réuni les travailleurs des opérateurs TCUL, TURA, Macon, SGO, ainsi que les membres de l'Association de concessionnaire d'automobiles et ateliers (Acetro), de Transcol (association) et Toyota.

