Angola: La FAO est disposée à soutenir les éleveurs de bétail à Caimbambo

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Les éleveurs de la municipalité de Chongoroi sont dans la même situation et signalent que plus de mille têtes de bétail meurent.

En raison de l'absence de précipitations au cours des deux derniers mois, les éleveurs de Canhamela et de Wiyangombe, dans la municipalité de Caimbambo, sont confrontés à des difficultés de pâturage, une situation qui a déjà provoqué la mort de plus de 1.700 têtes.

Estimé à cinq milliards de kwanzas, ce programme d'urgence a une durée de trois mois et prévoit l'achat de médicaments pour assurer la santé du bétail et la formation du personnel vétérinaire.

Pour faire face à la sécheresse et la pénurie de pâturages dans la province, le gouvernorat provincial de Benguela a élaboré un programme d'urgence visant la réhabilitation et construction des fontaines, des barrages et des réservoirs de bain, y compris l'acquisition de 800 balles d'herbe (foin) pour les animaux malnutris.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.