Angola: Le Ministère de Construction assurera le monitorage d'immeubles du pays

Luanda — Les immeubles du pays seront désormais sous monitorage du Ministère de Construction et des Travaux Publics, en vue de déterminer la dégradation des bâtiments et éviter des accidents dus à des écroulements, a annoncé mercredi à Luanda le ministre Manuel Tavares.

En tant qu'organisme de l'Etat, le ministère prendra des mesures sur les activités de construction et des Travaux publics, a-t-il ajouté à l'ouverture du Conseil consultatif de son département, qui se tient sous la devise "Construction et Travaux publics - Situation actuelle et défis".

Selon le ministre, la décentralisation sera nécessaire de manière à permettre que les responsabilités soient assumées au niveau local, afin que les travaux de construction soient exécutés au temps qu'il faut.

"Ce sera un processus graduel, et nous commencerons par des activités de construction, d'entretien et de maintenance des routes secondaires et tertiaires dans les municipalités les mieux organisées", a-t-il expliqué.