Ile Maurice: Affaire Betamax - «Il y avait d'autres solutions», dit le Chairman de la STC

Vous êtes le président du conseil d'administration de la STC. Quel est votre avis sur la situation qui prévaut actuellement (NdlR, le navire «Pacific Diamond» est bloqué au port de Mangalore depuis vendredi 1er décembre) ?

Je dois dire que c'est une situation unique. On la gère de la meilleure façon possible. Je suis satisfait des mesures prises par le management et le ministère du Commerce. On fait de notre mieux.

À quelles mesures faites-vous référence ?

Nous avons pu fournir des documents à la cour de Karnataka et nous avons pu lui donner nos explications.

40 000 tonnes métriques de pétrole sont bloquées. N'êtes-vous pas inquiet par rapport à la consommation locale et le marché ?

Comme le ministre du Commerce l'a fait ressortir à l'Assemblée nationale, mardi 5 décembre, notre stock de pétrole est raisonnable. Il n'y a aucune raison de paniquer. Le gouvernement fait un effort considérable pour résoudre ce problème. Des fonctionnaires travaillent d'arrache-pied, contrairement à ce que l'on dit de la fonction publique en général.

La démarche de Betamax en cour de Karnataka a été qualifiée d'«antipatriotique» par le gouvernement. Partagez-vous cet avis ?

Je ne suis pas là pour faire de commentaires. J'ai le devoir de gérer la STC de la meilleure façon possible pour le pays et pour la population. Je vais me cantonner à mon travail. Je pense cependant qu'il y avait d'autres solutions. Un calendrier avait déjà été établi en Cour suprême concernant cette affaire. Cela a été le choix de Betamax...

En parlant de gestion, le fait que vous soyez médecin et à la tête du board de la STC a été critiqué. Que répondez-vous à cela ?

Ceux qui critiquent doivent s'adresser à moi. Je travaille avec des entreprises depuis 25 ans. J'ai beaucoup d'expérience et je suis formé en gestion. Je sais comment gérer.

Portrait

Membre du bureau politique du MSM, le Dr Ramchandra Bheenick, qui officie dans le privé, est parachuté au poste de Chairman du board de la STC en 2015. Dans un article qui lui a été consacré par l'express la même année, il a affirmé avoir développé des «compétences de gestionnaire au fil des années». Ces qualités, il comptait les appliquer dans son nouveau rôle. À ses détracteurs, il a répondu que personne n'avait jugé étrange qu'Anil Gayan, avocat, soit nommé ministre de la Santé (il est maintenant ministre du Tourisme) et que le Dr Vasant Bunwaree soit ministre de l'Éducation sous l'ancien gouvernement. Le Dr Ramchandra Bheenick a également été le président de la Private Medical Practitioners Association de 1995 à 2001.