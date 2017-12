Ile Maurice: Internat dans les hôpitaux - Plus de la moitié des candidats ont échoué

Au Medical Council, on est inquiet. Le mardi 5 décembre, les résultats pour les examens Pre-Reg (qui permettent aux étudiants en médecine de faire leur internat dans les hôpitaux) et ceux des épreuves de fin de cycle (examens finaux avant l'inscription d'un médecin) sont tombés. Le taux d'échec est de 58 % et 38,5 % respectivement.

Des 241 candidats inscrits aux examens Pre-Reg, seuls 101 ont réussi. Tandis que pour les examens de fin de cycle, soit le Medical Registration Examination (MRE), 48 sur 78 étudiants ont brillé.

Du côté du Medical Council, on indique qu'il faut d'abord analyser ces résultats pour comprendre les raisons d'un tel échec. Les chiffres seront compilés et étudiés dans les jours qui viennent, souligne-t-on. «Il faut déterminer si ceux qui ont échoué sont des first timers ou s'ils redoublent. Il faudrait aussi examiner les universités dans lesquelles ils ont étudié pour établir s'il y a une tendance», explique-t-on.

Une première série d'examens a eu lieu le 3 juin. Les résultats ont été rendus publics le 20 juin. Le taux d'échec pour les épreuves Pre-Reg n'a pas évolué. Il est resté à 58 %. Au Medical Council, on compte se prononcer une fois les résultats décryptés.