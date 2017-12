Maroc: Signature d'un mémorandum luso-marocain dans le domaine de la Fonction publique

12 accords de coopération paraphés à Rabat

Le Maroc et le Portugal ont signé, mardi à Rabat, 12 accords de coopération dans plusieurs domaines stratégiques visant à renforcer leur coopération bilatérale.

Signés lors d'une cérémonie coprésidée par le chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani et le Premier ministre portugais Antonio Costa, à l'occasion de la 13ème session de la réunion de haut-niveau Maroc-Portugal, ces accords couvrent notamment les domaines économique, énergétique et culturel ainsi que la coopération triangulaire dans des pays tiers, la santé et la fonction publique.

Ainsi, un protocole de coopération dans le domaine du gouvernement digital et des technologies de l'information, a été signé par le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid ElAlamy, et la Secrétaire d'Etat portugaise de la Modernisation administrative, Graça Fonseca.

Les deux pays ont souscrit aussi à un plan d'action de coopération dans le domaine portuaire et maritime pour la période 2018-2019, signé par le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara, et la ministre portugaise de la Mer, Ana Paula Vitorino.

Dans le domaine de la santé, un mémorandum d'entente a été paraphé par le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara, et la Secrétaire d'Etat portugaise aux Affaires étrangères et de la Coopération, Teresa Ribeiro.

Un autre mémorandum d'entente portant sur la coopération dans les domaines de la géologie et des mines a été signé par le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, et le ministre portugais de l'Economie, Manuel Caldeira Cabral.

Toujours dans le domaine énergétique, un mémorandum d'entente spécifique dans le domaine des énergies renouvelables entre MASEN et le ministère de l'Economie-Secrétariat d'Etat portugais en charge de l'Energie a été signé par le président du directoire de MASEN, Mustapha Bakkoury, et M. Cabral.

Il s'agit également de la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique (AMEE) et l'Agence portugaise de l'énergie (ADENE) par le directeur général de l'AMEE, Said Mouline, et José Miguel Sales Dias, membre du Directoire d'ADENE.

En outre, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid et M. Cabral ont signé un accord relatif au programme d'application dans le domaine du tourisme (2017-2019).

Dans le domaine culturel, les deux pays ont souscrit à un accord relatif au programme d'application de l'accord culturel et scientifique pour les années 2018-2019-2020. Le document a été signé par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, et le président du Camoes - Instituto da Cooperaçao e da Lingua, I.P, Luis Faro Ramos.

Pour ce qui est du 7ème art, un accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle a été signé par M. Laaraj et Mme Ribeiro.

Dans le domaine de l'emploi, une déclaration d'intention portant sur la coopération dans ce secteur a été signée par le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim et Mme Ribeiro.

Par ailleurs, un mémorandum d'entente en matière de coopération triangulaire dans des pays tiers a été signé par la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, et Mme Ribeiro.

Par la même occasion, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader et Mme Ribeiro, ont signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.