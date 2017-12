Burkina Faso: Hassane Bandé - Le Burkinabé évoque pourquoi il a choisi l'Ajax

Boureima Hassane Bandé va quitter en juillet prochain le FC Malines et rejoindre le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Les deux clubs de football ont confirmé lundi soir leur accord. L'attaquant burkinabé de 19 ans a signé un contrat de cinq ans avec la formation amstellodamoise.

« Je suis très content de rejoindre l'Ajax, c'est un club qui va me permettre d'évoluer, a souligné Hassane Bandé au micro d'Ajax TV. J'ai choisi l'Ajax car pour moi, c'est un club qui peut former les jeunes, qui joue au foot, et où je pourrai très vite m'adapter. Pour moi, c'est une belle opportunité et le meilleur choix possible. »

« C'est vrai que je ne suis pas à Malines depuis longtemps (depuis le début de la saison, NDLR), mais je me suis vite adapté et j'ai bien travaillé, a repris l'international burkinabé. Je pense que c'était le moment d'envisager de faire un nouveau pas en avant et de franchir une nouvelle étape. Je peux jouer sur les flancs, en pointe, en « dix »... et j'ai un jeu très technique. L'Ajax peut m'aider à encore améliorer mon style de jeu et à devenir un grand joueur. »

« Malines est en difficulté pour le moment, on a réalisé un mauvais début de saison, et ils ont besoin de moi actuellement, a conclu Hassane Bandé, qui évoluera Derrière les Casernes jusqu'au terme de la saison avant de faire ses adieux au Kavé. J'ai une mission là-bas, c'est pourquoi je termine la saison à Malines. »

Selon plusieurs sources, le montant du transfert s'élève à 9,5 millions d'euros. Hassane Bandé a éclaté cette saison à Malines. L'ancien joueur du Salitas FC Ouagadougou a marqué 8 buts en 13 rencontres de Jupiler Pro League. Il a enregistré sa première sélection internationale avec le Burkina Faso. Il était très convoité.