Sénégal: Des Congolais formés en production de vaccins par l'ISRA

Dakar — Deux docteurs vétérinaires en provenance de la République démocratique du Congo (RDC), ont terminé, à l'Institut sénégalais de recherche agricoles (ISRA), trois mois de formation aux techniques de production et de contrôle des vaccins contre la peste des petits ruminants (PPR) et la maladie de Newcastle (MNC), a appris l'APS.

Tous deux chefs de service au Laboratoire vétérinaire de Lubumbashi (LVL), dans la province du Haut Katanga (RDC), Monique Milambo Bukumba et Lucien Numbi Lukunga ont reçu cette formation en perspective du redémarrage des activités du LVL. Celles-ci avaient été suspendues du fait de la "longue période d'insécurité liée à une fratricide guerre civile et aux calamités naturelles", renseigne un communiqué de l'ISRA.

"La suspension des activités des trois laboratoires vétérinaires de la République démocratique du Congo avait fini d'impacter négativement sur le cheptel du pays qui n'était exploité qu'à 2% sur un potentiel estimé à 80 millions de bovins", note le texte.

La même source ajoute que les autorités de ce pays ont décidé de procéder à la réouverture du Laboratoire vétérinaire de Lubumbashi (LVL) et à la relance de la production locale de vaccins (... ) en s'orientant vers ISRA Production Vaccins. Selon elle, cet institut sénégalais est reconnu comme une structure de référence dans la production de vaccins en Afrique, pour former les docteurs Monique Milambo Bukumba et Lucien Numbi Lukunga".

Cette formation aux techniques de production et de contrôle des vaccins contre la PPR et la MNC, des maladies jugées destructrices et dont la propagation persistante constitue une menace aux moyens de subsistance des petits exploitants et éleveurs de ce pays, a été financée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), lit-on dans le communiqué.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise d'attestations aux stagiaires congolais, le directeur de l'Unité d'information et de valorisation des résultats de la recherche de l'ISRA, Dr Yaya Thionate, a souligné, que "l'ISRA s'est senti très honoré de cette sollicitation qui est une reconnaissance de son label en matière de production de vaccins vétérinaires en Afrique".