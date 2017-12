Algérie: LDC-Anderlecht - Les regrets de Sofiane Hanni

Anderlecht et Sofiane Hanni ont gagné contre le Celtic Glasgow mardi soir pour le compte de la sixième et dernière journée des matchs de poule de la Ligue des champions. Mais l'attaquant algérien et son équipe sont éliminés de la compétition et ne sont même pas versés en Ligue Europa. Un grand regret pour Hanni.

« Il y avait la place pour s'emparer de cette troisième place et jouer l'Europa League. On a montré un autre niveau que lors des précédentes confrontations, même si le dernier match contre le Bayern, c'était pas mal aussi. On peut avoir des regrets », a-t-il déclaré après la rencontre dans des propos relayés par Lesoir.be.

« Aujourd'hui, si on marque ce but dans les premières minutes, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Ce n'est pas ce soir qu'on perd notre ticket pour l'Europa League, c'était sur les matches précédents », a expliqué le capitaine des Mauves. « On est quand même contents de finir sur une victoire, pour l'honneur, pour la fierté et pour l'image du club », a-t-il conclu.