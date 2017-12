Sénégal: Le pays pleure aussi Johnny Hallyday

La France était sous le choc ce mercredi après la mort à 74 ans de Johnny Hallyday, véritable monument national.

Mais la star française est aussi passée par l'Afrique francophone, avec des concerts à Abidjan et à Dakar dans les années 1970 notamment. Sa disparition affecte particulièrement tous ceux qui ont dansé durant la période « yéyé ». Entre Johnny et le Sénégal, il y avait donc la musique pour une certaine génération, mais aussi les courses automobiles et des petites phrases mythiques.

En 1971, sur scène à Dakar, Johnny provoquait comme ailleurs les hurlements de ses fans. Il était l'idole des jeunes venue avec la mode yéyé. Monsieur Ndiaye porte aujourd'hui le costume, mais à l'époque il était Johnny : « Comme je le dis, c'est une culture. C'était un habillement, c'était une danse. C'était une démarche, c'était une mentalité du style Johnny. C'est le monde entier qui a perdu un grand monsieur ».

Une chanson de Johnny a marqué l'Afrique de l'Ouest : Noir, c'est noir. La disparition du chanteur est un choc pour un fan : « C'est une grande star, vraiment. On a perdu un gars qui est magnifique ».

Les jeunes générations connaissent moins Johnny Halliday, mais lui rendent aussi hommage. Babacar évoque quelques souvenirs : « C'est une icône. Je me rappelle lors d'un évènement, c'était le Mondial je pense, au Stade de France. Il a eu aussi à prêter sa voix pour le monsieur qui fait dans l'optique, dans les lunettes. C'est une histoire pour la France ».

Johnny était revenu à Dakar en 2002 pour une autre de ses passions, la course automobile. Jamais avare de petites phrases au volant de son 4x4 : « Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart ».

Le chanteur avait même offert un concert aux participants du Paris-Dakar pour célébrer son arrivée. La disparition de Johnny Hallyday laisse donc une partie de l'Afrique francophone orpheline.