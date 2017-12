Tunisie: Bourguiba, ses frères, le théâtre et la culture

Vous feuilletez le livre pour la première fois, c'est un véritable fouillis qui se présente à vous. Vous ne comprenez rien et vous vous demandez c'est quoi ce fourre-tout. Vous ne savez même de quel côté il faut l'ouvrir vu que ce bouquin est une suite de textes tantôt en arabe, tantôt en français, classés en désordre et entrecoupés de photos d'époque.

Vous regrettez votre achat. Une fois chez vous, vous avez envie de voir de plus près cet ouvrage de 432 pages que vous venez d'acquérir ; de toute façon le mal est fait et la dépense est engagée. C'est alors que vous voyez plus clair et que vous réalisez que ce que vous avez entre les mains est un véritable trésor qui raconte à coup de documents rares et de photos surprenantes la relation intime qu'entretenaient Bourguiba et ses frères avec la culture en général et le théâtre en particulier.

En filigrane, Moncef Charfeddine raconte discrètement le sien rôle dans tout ce beau monde, vu que depuis la nuit des temps, il était dans les rouages de la culture et la sphère théâtrale.

Parce que, voyez-vous, cet ouvrage est, mine de rien, bien structuré et Moncef Charfeddine, qui l'a écrit et qui, du reste, n'est plus à présenter, a de la suite dans les idées.

D'entrée, il va d'abord raconter comment, à l'âge de quatre ans, il a déjà connu Bourguiba. Il accompagnait son père à une réunion politique dans les années trente. Il ne se rappelle de rien, mais cet événement marque le début d'une passionnante histoire d'amour de l'auteur avec un Bourguiba épris de théâtre et dont les frères étaient très agissants sur la scène théâtrale.

Mais à lire le sommaire, on est très vite sur la bonne voie.

1. La famille Bourguiba.

2. Mohamed Bourguiba.

3. Mahmoud Bourguiba.

4. Habib Bourguiba et le théâtre.

5. Ce qu'a écrit Bourguiba sur son amour envers le théâtre.

6. Interview de Bourguiba d'époque sur la revue «Ellataïef».

7. Quelques pièces vues par Bourguiba.

8. Le texte intégral du fameux discours de Bourguiba sur le théâtre.

9. La Semaine du théâtre.

10. Le théâtre scolaire.

Pas un chapitre sans illustration, sans document. Une référence incontournable que ce livre que vient de publier Moncef Charfeddine. Un livre en béton, sponsorisé par, non pas le ministère de la Culture, mais par Prosid, une société de produits sidérurgiques. Vivement la réédition de cet ouvrage dans une version luxueuse, à la hauteur des trésors dont il regorge.