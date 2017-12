Mali: 10ème édition des journées de la Bourse - Le marché financier appelé à jouer un rôle important dans la mobilisation de l'épargne longue

La Bourse régionale des valeurs immobilières (BRVM), à travers son antenne Mali, a organisé, mardi 5 décembre, la 10è édition des Journées de la Bourse. Présidée par le ministre de l'Economie et des finances, Dr Boubou Cissé, cette édition a permis des échanges fructueux entre les responsables de la Bourse, les acteurs économiques et financiers et le grand public qui a pu visiter les stands d'exposition des produits des structures intervenant dans le secteur.

Cette rencontre, dont le thème portait sur " L'innovation et le développement des marchés financiers ", a pour objectif de mieux faire connaître les produits et services financiers innovants aux entreprises et aux investisseurs au Mali. Elle visait également à poursuivre la promotion de la BRVM et la dynamisation du marché financier régional.

Ce rendez-vous a été un cadre d'échanges entre les acteurs du marché financier, dont le Directeur général de la BRVM, les décideurs politiques, les dirigeants d'entreprises et investisseurs, pour débattre des potentialités qu'offre le marché financier sous régional.

Dans son intervention, le Directeur général de la BRVM, Kossi Edoh Amenounve, a insisté sur les performances réalisées par la Bourse sous-régionale basée à Abidjan. Cette plateforme de mobilisation des ressources s'emploie aujourd'hui à devenir une place boursière attractive, compétitive et sécurisée au service du financement des économies de l'UEMOA.

La BVRM a initié, au cours de 2016, d'importantes innovations comme le lancement d'Infos BRVM, l'application mobile qui aide les investisseurs à la prise de décision et au suivi de leur portefeuille et la mise en place d'un nouveau site web. Il a estimé que la forte participation à cette rencontre serait liée à l'admission à la cote de la BRVM de la première société malienne (BOA-Mali) en 2016 ainsi que les deux premiers emprunts obligataires Etat du Mali avec un montant total de 200 milliards de FCFA levés.

Les journées ont permis d'expliquer les procédures d'introduction des entreprises en bourse, l'investissement en bourse : définition de stratégie gagnante et comment se faire accompagner, les avantages d'une participation à la bourse. Il y a eu également une formation sur la responsabilité des journalistes dans la diffusion de l'information financière.

Le ministre de l'Economie et des finances a souligné que la croissance de l'économie mondiale a été marquée en 2016 par une progression limitée à 2,2%, enregistrant ainsi un taux de croissance le plus faible depuis la récession de 2008. Les conflits et les tensions géopolitiques ont pesé et continuent de peser négativement sur les perspectives économiques dans plusieurs pays. Les places financières n'ont pas été épargnées avec une évolution contrastée au cours de la période.

Pour les marchés boursiers africains, dira le ministre Cissé, les principaux indices ont connu des évolutions diverses, reflétant en partie l'orientation de l'activité économique.

S'agissant de la zone UEMOA, la croissance a été estimée à 6,2% du PIB réel. L'inflation est demeurée relativement faible avec une moyenne de l'ordre de 0,4% en 2016.

Cette évolution des prix à la consommation reflète pour l'essentiel l'abondance des récoltes vivrières et le niveau bas des prix du pétrole, " le défi de consolidation de cette croissance économique et l'enjeu de la rendre plus inclusive font ressortir, pour les Etats membres de l'UEMOA, l'urgence de rechercher un financement adapté à leurs économies.

Dans ce cadre, le marché financier régional et la BRVM pourraient jouer un rôle important en tant que pourvoyeurs de ressources à moyen et long termes, utiles pour le financement des infrastructures et les besoins exprimés par le secteur privé ", a expliqué le ministre Cissé.

Il a relevé avec force que les Etat membres de l'UEMOA sont résolument engagés à soutenir le développement de la BRVM comme en témoignent les grandes réformes adoptées par le conseil des ministres au cours des dernières années. A cet égard, il a cité la création du marché hypothécaire comme solution au financement du logement, l'introduction sur le marché régional de produits islamiques (Sukuks) et le lancement imminent du nouveau compartiment dédié au financement des PME-PMI.

En définitive, le Dr Boubou Cissé est convaincu que le défi auquel le marché financier doit faire face est celui de la mobilisation de l'épargne longue qui est reconnue comme étant le socle de tout développement économique.

La journée a été marquée par des conférences et une exposition de produits et services des structures qui accompagnent la bourse.