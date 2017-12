Cote d'Ivoire: Chelsea - Conte au secours de Tiémoué Bakayoko

« C'est un jeune joueur, qui n'a que 22 ans. Il travaille pour essayer de s'améliorer et de s'intégrer au football que nous souhaitons mettre en place. Il est important de se montrer patient et de comprendre qu'il est normal qu'un joueur, quel qu'il soit, commette des erreurs dans un match. Mon boulot est de faire en sorte que mes joueurs progressent, spécialement dans le cas de quelqu'un âgé de 22 ans. Il a une grande marge de progression. Pour l'heure, je suis très heureux de son implication et de son travail », a déclaré Antonio Conte en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Tiémoué Bakayoko n'a pas été épargné après le match Chelsea-Atletico (1-1) de mardi comptant pour la sixième et dernière journée des rencontres de poule de la Ligue des champions. Critiqué par la presse et Franck Lampard pour avoir été coupable de l'ouverture du score de Saul Niguez, le milieu de terrain franco-ivoirien a reçu le soutien de son entraîneur.

