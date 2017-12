Cote d'Ivoire: Sécurité routière - LafargeHolcim célèbre ses chauffeurs et transporteurs

LafargeHolcim Côte d'Ivoire a formé de ce fait plus de 65% des chauffeurs à la conduite avec responsabilité pour l'objectif Zéro blessure, Zéro accidents.

LafargeHolcim Côte d'Ivoire a récompensé le lundi 04 décembre 2017, les chauffeurs et transporteurs sous-traitants opérant sur ses différents sites dans le cadre de l'adoption et la promotion des bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

Lors de cette rencontre à l'hôtel Azalaï, les responsables de LafargeHolcim Côte d'Ivoire avec à sa tête M. Xavier Saint-Martin-Tillet ont traduit l'engagement de la structure pour une attitude responsable au volant. Ces bonnes pratiques en matière de sécurité routière concernent aussi bien le respect de la vitesse requise, la formation des chauffeurs sur les règles de sécurité routière et l'entretien des véhicules.

LafargeHolcim Côte d'Ivoire a formé de ce fait plus de 65% des chauffeurs à la conduite avec responsabilité pour l'objectif Zéro blessure, Zéro accidents. Des systèmes de contrôle GPS sont installés sur les véhicules afin de contrôler le comportement des chauffeurs. LafargeHolcim a constaté 70% d'infractions en moins depuis la mise en place du système embarqué de surveillance dans les véhicules.

Avec près de 8000 victimes par an, la route reste l'une des causes majeures de mortalité en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle LafargeHolcim a choisi de récompenser ses chauffeurs et transporteurs sous-traitants engagés dans la promotion des bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

Trois prix ont été décernés aux chauffeurs qui ont respectivement reçu outre les diplômes, des sacs de riz, des bidons d'huile, un congélateur, un réfrigérateur et un téléviseur. Les transporteurs SAS GERSONS et HIPPO Transport ont quant à eux reçu respectivement les prix Bélier du Meilleur transporteur de matières premières et celui du Meilleur transporteur du produit fini en l'occurrence le Ciment Bélier.