Cote d'Ivoire: Véhicules d'occasion - Le gouvernement revoit à la baisse l'âge des importations

Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 décembre 2017, a adopté, au titre du ministère des Transports, un décret portant limitation de l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Ce décret, selon le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, fixe l'âge limite des véhicules d'occasion importés en fonction du type de l'activité.

« Ainsi l'âge limite des véhicules automobiles affectés au transport public de personnes et de marchandises est de 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes de moins de 5 tonnes, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les cars de plus 34 places et 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes », a expliqué le ministre de l'Économie numérique, de la Poste et de la Communication.

Toujours selon ce décret, l'âge limite des véhicules de tourisme est fixé à 5 ans à compter de la date de leur prière mise en circulation à l'étranger. Ce dispositif selon le gouvernement vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la circulation, les émissions de gaz à effet de serre, à limiter la pollution qui induit des problèmes de santé et nuit à l'environnement. Cette décision devrait permettre également de réduire l'encombrement des garages qui s'implantent un peu partout.

Pour rappel, l'âge moyen des véhicules en circulation en Côte d'Ivoire est de 20 ans et 75% des véhicules ont un âge compris entre 16 et 20 ans. La mesure vise à créer des conditions de transport sûr pour les usagers et une période de 10 ans est accordée pour les véhicules de transports déjà en circulation en vue de se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation.

Pendant cette période, précise Bruno Koné, des opérations de retrait des véhicules de transport les plus âgés auront lieu. Dans la même veine, le gouvernement compte renforcer les opérations de contrôle des visites techniques.