Burkina Faso: Commerce international - Ecobank-Burkina échange avec sa clientèle

Cet évènement, organisé en panel de discussions en collaboration avec la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, permet aux clients d'interagir avec les techniciens du ministère du Commerce sur la nouvelle règlementation en matière d'opérations commerciales. Puis, avec l'équipe de la direction de la banque, sur les opportunités qu'elle offre en matière de commerce international et intra-régional en Afrique.

L'idée de ce forum, selon le directeur général de la banque panafricaine, Cheikh Travaly, est de «pouvoir expliquer aux clients de Ecobank les possibilités qu'ils ont en utilisant les instruments du commerce international, les risques liés, comment se prémunir contre ces risques, et comment les financer dans le cadre de ce commerce».

Il a été question dans un premier temps de discuter de la remise documentaire et de la lettre de crédit qui est un instrument pour financer le commerce international. Cet instrument, précise M. Travaly, est un moyen de paiement très sécurisé pour l'acheteur et le vendeur.

Et la directrice de la banque commerciale d'Ecobank, Marie Jeanne Yago, organisatrice du présent forum, d'ajouter qu'avant d'utiliser un produit et d'amener les clients à l'adopter, il faut le connaitre. «Nous avons présentés à notre clientèle les produits du commerce international et nous leur avons expliqué en quoi ces produits consistent afin de pouvoir susciter une plus grande adhésion», a-t-elle dit. En ajoutant que «beaucoup de clients préfèrent aujourd'hui passer par le marché noir pour effectuer leur transfert avec tous les risques que cela représente. Et pourtant, en utilisant les instruments du commerce international, on garantit un cadre d'échange sécurisé et profitable pour nos clients, d'où tout l'intérêt du forum de ce jour».

Le second panel a porté sur tout ce qui est transfert. «Les clients PME/PMI, les commerçants se plaignent beaucoup de la lenteur, de la lourdeur et du coût des transferts. Nous essayerons donc de leur expliquer le cadre règlementaire pour les transferts et comment faire pour que ces transferts se fassent le plus rapidement possible et au coût le plus avantageux pour eux», a laissé entendre le directeur général de Ecobank Burkina. Par ailleurs, la dernière partie du forum a permis de présenter les mécanismes de garantie qui peuvent permettre aux PME/PMI d'avoir accès aux financements plus facilement au niveau des banques et à des coûts très compétitifs.

Une des clientes de la banque, Isabelle Tapsoba, de la Fondation pour le développement communautaire, une ONG, a loué cette initiative de Ecobank d'avoir permis à sa clientèle d'exposer ses préoccupations. Elle dit rencontrer des difficultés pendant les transactions et les transferts internationaux. «Les difficultés constatées sont souvent les délais de transferts. Il peut arriver parfois que les fonds viennent et il y a des délais au niveau de la banque pour notifier au partenaire que les fonds sont disponibles. Il faut que nous soyons pro actifs dès que nous avons l'information par notre partenaire qui envoie l'argent que les ressources ont été transférées afin que nous puissions suivre régulièrement pour avoir la bonne date de la disponibilité des ressources afin de pouvoir mener nos activités», souligne-t-elle.

Dans la même veine, Alioune Ousmane Diallo, un autre client de la banque, a félicité Ecobank pour son initiative qui lui permettra de découvrir davantage car, selon lui, les procédures au niveau national et international ne sont pas statiques. Il a donc reconnu les efforts faits par la banque. Car, explique-t-il, «nous travaillons avec d'autres banques. Et quand on fait des comparaisons par rapport au délai de traitement des dossiers notamment les ouvertures de lettres de crédit, les virements sur l'international, je pense que Ecobank fait partie des banques qui nous donne des délais records assez intéressants».

Il dit attendre néanmoins des améliorations au niveau du délai de traitement des dossiers, de traitement des clients et aussi au niveau du taux. «Si nous pouvions avoir des taux préférentiels, cela arrangerait toujours les clients que nous sommes», lance-t-il.

Ce forum se présente comme une source d'opportunités commerciales et de réseautage avec les agences de réglementation du commerce invitées ainsi que d'autres parties prenantes. Ecobank, «La banque panafricaine» encourage ses clients à saisir cette opportunité.