Sénégal: Communique du conseil des ministres du 6 Decembre 2017

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres mercredi 6 décembre 2017 à 10 heures au Palais de la République.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat félicite le Premier ministre suite à sa brillante déclaration de politique générale et engage ainsi le Gouvernement à veiller en permanence au respect des engagements pris devant la représentation nationale et à faire preuve de pragmatisme dans l'exécution de l'ensemble des programmes et projets du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui doivent faire l'objet d'un partage adéquat avec les populations bénéficiaires.

Abordant l'inauguration, le jeudi 7 décembre 2017, de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) en présence de Chefs d'Etat et de plusieurs délégations étrangères, le Président de la République félicite l'ensemble des sénégalaises et sénégalais ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure aéroportuaire de dernière génération, qui fait la fierté du Sénégal et de l'Afrique.

Par ailleurs, appréciant les recommandations pertinentes issues du Forum national sur le financement de la santé, le Chef de l'Etat salue les efforts consentis par l'Etat, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les personnels de santé et les usagers, pour améliorer durablement la qualité des services délivrés par les structures de santé. Ainsi, le Président de la République invite le Gouvernement à évaluer le déploiement effectif de la Couverture maladie universelle (CMU) ses impacts globaux sur l'organisation et la viabilité fonctionnelle de notre système de Santé.

En outre, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement de consolider la prévention comme axe primordial de la politique de santé et d'examiner les modalités de rationalisation de la carte sanitaire, de promotion des pôles d'excellence et de mutualisation progressive des approvisionnements en produits, matériels et équipements médicaux, en vue d'optimiser la qualité de l'offre de soins de qualité aux sénégalais.

Le Président de la République a terminé sa communication sur son agenda diplomatique, en informant le Conseil de sa participation les 29 et 30 novembre 2017, au 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne et à la Conférence internationale sur la CMU, les 13 et 14 décembre, à Tokyo au Japon sur invitation du Premier Ministre Shinzo Abe.

Le Premier Ministre a axé sa communication sur la revue annuelle conjointe des politiques publiques et sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale.

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide 2017-2018, ouverte depuis le 1er décembre 2017.

Le Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat a fait le point de l'état d'avancement de la formulation du Projet de Formation Ecole/Entreprise (PF2E).

Le Ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la Main-d'œuvre a fait part au Conseil des axes et orientations stratégiques identifiés, en vue de la création massive d'emplois.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Momar DIOP, Docteur en Sciences politiques, Ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Charles XVI Gustave, Roi de Suède, avec résidence à la Haye ;

Monsieur Mouhamed Mahmoud DIOP, Administrateur civil, précédemment Directeur général de la Fonction publique, est nommé Secrétaire général du ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public, en remplacement de Madame Virginie Rachelle Fayçaline COLY, appelée à d'autres fonctions ;

Madame Virginie Rachelle Fayçaline COLY, Administrateur civil principal, précédemment Secrétaire général du ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public, est nommée Secrétaire général du ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'Etat ;

Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en organisation, est nommé Directeur général de la Fonction publique, en remplacement de Monsieur Mouhamed Mahmoud DIOP, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Yakham MBAYE, Journaliste, est nommé Directeur général de la Société SSPP le Soleil, en remplacement de Monsieur Cheikh THIAM, appelé à d'autres fonctions ;

Madame Ndèye Tické NDIAYE, Ingénieur en Technologie générale halieutique, est nommée Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), en remplacement de Monsieur Yérim THIOUB, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Amadou Birahim GUEYE, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Directeur de la Comptabilité publique, est nommé Directeur du Secteur parapublic, à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane GAYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Amadou Tidiane GAYE, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Directeur du Secteur parapublic, est nommé Directeur du Contrôle interne, à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Monsieur Papa Sidy NDOYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Papa Sidy NDOYE, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Directeur du Contrôle interne, à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, est nommé Directeur de la Comptabilité publique, en remplacement de Monsieur Amadou Birahim GUEYE, appelé à d'autres fonctions ;

Madame Ndèye Arame FALL, Insepcteur principal du Trésor, précédemment Fondée de pouvoirs du Receveur général du Trésor, est nommée Receveur général du Trésor, à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, poste vacant ;

Monsieur Mohamet Lamine CISSE, Professeur de l'Enseignement moyen principal de classe exceptionnelle, est nommé Directeur du Centre national de Formation et d'Action, au ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public, poste vacant ;

Docteur Henri Mathieu LO, Maître de Conférences en Géographie et Environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé Directeur du Centre d'Education et de Formation environnementales, au Ministère de l'Environnement et du Développement durable, poste vacant ;

Monsieur Oumar CISSE, socio-économiste, est nommé Directeur de la Microfinance, au ministère de l'Economie solidaire et de la Microfinance, en remplacement de Monsieur El Hadji Djily Mbaye LO, appelé à d'autres fonctions ;

Madame Khady SAMBA, Conseillère en planification, est nommé Directeur des Stratégies, au ministère de l'Economie solidaire et de la Microfinance, poste vacant ;

Monsieur Ndiamé NDIAYE, expert en Microfinance, Titulaire d'un Master 2 en Finances et comptabilité, est nommé Directeur du Fonds d'Impulsion de la Microfinance, au ministère de l'Economie solidaire et de la Microfinance, en remplacement de Madame Khady SAMBA, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur Amadou Saidou BA, Ingénieur en génie des Procédés, est nommé Chef de l'Unité d'Exécution et de Gestion du Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (GES-PETROGAZ), au ministère du Pétrole et des Energies.

Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole