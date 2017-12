Cote d'Ivoire: Grandes écoles - Manifestation à Yamoussoukro contre les frais d'inscription exorbitants exigés aux affectés de l'Etat

Pire, les fondateurs menacent les étudiants de radiation si ceux-ci ne s'acquittent pas de ces frais dans les plus brefs délais, quand bien même l'Etat paie la scolarité de ces étudiants. Nous avions saisi les fondateurs et les autorités par écrit. Il n'y a pas eu de suite jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous avons décidé de marcher sur la préfecture de région pour nous faire entendre », a expliqué le responsable régional de la Fesci.

Et précisément dans les lycées scientifique, mixte I et mixte II, les collèges Le Calé, Ariès, Makindé, Notre Dame II, etc.

Les cours ont été perturbés ce mercredi 6 décembre 2017, à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. En effet, protestant contre les frais d'inscription « hors-normes » exigés aux affectés de l'Etat dans les grande écoles, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) a délogé les élèves dans plusieurs écoles de la place.

