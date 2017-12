Togo: Le marché togolais envahi par des produits laitiers contaminés

L'information de la présence sur les marchés de la sous-région ouest-africaine de produits laitiers contaminés alerte depuis quelques jours. Se sentant interpellé par cette alerte à caractère intternational, "sur la commercialisation dans certains pays dont le Togo, de certains produits laitiers, contaminés à la salmonelle, donc impropre à la consommation, les services techniques du ministère de la Santé et de la Protection sociale ont procédé sans délai à des investigations sur le marché togolais", c'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé.

Et poursuit Professeur Moustafa Mijiyawa, " ces investigations ont permis de retrouver ces produits laitiers, conditionnés sous les noms Picot-350g, Picot-460g, Milumel-900 g et importés d'Europe, pour enfants de premier et deuxième âge".

Il demande dès lors " aux opérateurs économiques y compris les grossistes et chaînes de distributions pharmaceutiques de retirer ces produits des circuits de commercialisation et de procéder à leur destruction pure et simple".

Aussi, sollicite-t-il les "personnes ayant déjà acquis ces produits de les déposer au centre public de santé le plus proche pour destruction" et "la population de rester vigilante en dénonçant toute tentative de commercialisation de ces produits ou sous toutes autres formes".

Mijiyawa annonce "des actions en cours sur le marché togolais pour le respect scrupuleux des mesures édictéespar les services compétents".

En tout cas, cette introduction de produits laitiers contaminés sur le marché togolais tout comme celle d'il y a quelques années de Tilapias impropres à la consommation vient confirmer la porosité de nos frontières et pourquoi pas des complicités au niveau des douanes togolaises qui ferment les yeux contre quelques billets de banque sur l'envahissement par ces genres de produits nuisibles à la santé des Togolais.