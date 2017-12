Togo: La feuille de route 2018 et le budget au coeur des échanges entre les Experts à Lomé

De son coté, le Secrétaire Exécutif Adjoint du Conseil de l'Entente, Abdoulaye Mohamadou a affirmé que cette rencontre est placée sous le signe d'un nouveau départ. « En dehors des activités régulières qui sont à l'ordre du jour de cette réunion, nous allons également analyser les études de l'audit organisationnelles et institutionnelles du Conseil de l'Entente qui a été recommandé par la dernière section. Cette étude est importante parce qu'elle va faire le point sur l'organisation, sur les objectifs, sur la stratégie, sur la vision du Conseil de l'Entente pour les prochaines années. Elle ouvrira également la voie à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2018-2022. Elle permettra également une autre innovation majeure de faire le point sur l'opérationnalisation des accords de coopération qui ont été signées avec un certain nombre d'organisations notamment la CEDEAO et les le groupe des Etats ACP », a précisé le Secrétaire Exécutif Adjoint du Conseil de l'Entente.

La présidente du comité des experts du Conseil de l'entente a poursuivi que les dossiers du Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER), figurent également au menu des travaux de la cette session de fin d'année. « Le CERFER a engagé une réforme visant à devenir un Centre d'Excellence régional pour les métiers de la route et du chemin de fer et relever ainsi le défi de l'emploi des jeunes. Ses statuts révisés ont à ce sujet été signés par les ministres lors de leur réunion de juillet dernier », a expliqué Mme Abra AFETSE-TAY.

Les recommandations qui ont été faites au Conseil des ministres à la dernière réunion sont entre autres, la sélection du nouveau commissaire aux comptes du Conseil de l'entente, les démarches en vue de l'opérationnalisation des accords de partenariat signés entre la CEDEAO, l'OIF, le groupe des Etats ACP et le Conseil de l'Entente, l'évaluation du plan stratégique 2013-2016, l'élaboration du plan stratégique 2018-2022 et le suivi des projets pilotes réalisés.

Les experts du Conseil de l'Entente sont en réunion depuis ce Mercredi 06 Décembre, à Lomé, pour leur 13ème réunion ordinaire. Cette rencontre d'échanges et de partage de trois (3) jours, va être en partie consacrée à la définition du programme d'activités et au projet de budget de l'organisation au titre de l'année 2018.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.