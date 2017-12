Madagascar: Consommation - Des task forces pour contrôler le prix du riz

Il servira à garantir le financement et l'effectivité des nouvelles initiatives pour les années… Plus »

À l'international, le prix du riz est environ de 12 dollars le quintal, depuis le mois de janvier. Cependant, les prix des variétés locales n'ont pas cessé d'augmenter depuis le mois de février. Lors d'une conférence de presse du 24 janvier, Armand Tazafy, ministre du Commerce et de la consommation de l'époque, a annoncé que le manque d'eau a engendré une baisse de la récolte de riz. On parle alors de 20% de la production. Dès lors, l'importation est ainsi perçue comme la solution appropriée pour satisfaire la demande.

Cela dit, les commerçants ont également une part de responsabilité par rapport à tout cela. « Le détaillant ne devrait pas non plus prendre une très grosse marge dans la revente. Si, par exemple, il achète le riz à 1620 ariary le kilo, il devrait le revendre à 1750 ariary tout au plus », a-t-il attesté. Pourtant, dans la réalité, le détaillant propose un prix nettement plus élevé. À cet effet, le gouvernement lance un appel aux associations de consommateurs à superviser conjointement ces prix avec l'État.

Outre les mesures déjà prises, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un dispositif de contrôle des prix du riz. « Des "task forces" seront mises place dans chaque district, pour contrôler de manière journalière le prix du riz local et importé, la quantité de riz en stock et le besoin mensuel du district pour éviter la rupture de stock », a-t-il déclaré, lors d'un entretien avec la presse. Le prix du riz importé sera également contrôlé.

