Sénégal: Kaolack - Lancement d'une étude sur le potentiel des filières productives

Une étude consacrée au potentiel économique des filières locales et productives des régions de Kaolack, Dakar et Sédhiou a été lancée mercredi au cours d'un atelier tenu à la gouvernance de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

L'étude s'inscrivant dans une perspective de promotion du développement économique des zones ciblées entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS).

"Il s'agit d'identifier le potentiel d'initiative et de capacité productive des femmes et des jeunes par le biais de la valorisation de leur rôle et place dans les chaînes de valeurs et autres filières porteuses de croissance économiques et d'inclusion social", lit-on dans le document de présentation de l'atelier.

La mise en œuvre de ce programme financé à hauteur de douze milliards de francs par le gouvernement italien porte notamment sur la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base et de niveau intermédiaire au profit des populations et autres groupes vulnérables

Les femmes, les jeunes, les groupements d'intérêts économiques, les organisations paysannes et les petites et moyennes entreprises (PME) constituent entre autres les potentiels bénéficiaires directs de ce programme, rapporte le document.

"L'objectif général du PADESS est de contribuer à la réduction de la pauvreté par le soutien à l'opérationnalisation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la pauvreté", selon ses initiateurs.

Le projet s'inscrit dans les lignes directrices du nouveau cadre de coopération liant le Sénégal à l'Italie, lequel vise à contribuer à la réalisation des objectifs du Plan Sénégal émergent et des objectifs de développement durable en matière de lutte contre la pauvreté, la protection sociale entre autres.