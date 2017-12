Sénégal: AS sports, un nouvel hebdomadaire sportif dans les kiosques

Dakar — Le premier numéro de l'As sports, le nouvel hebdomadaire sportif du groupe 3M-Com mis en kiosque lundi dernier, s'intéresse au traitement des primes de l'équipe nationale de football de 1963 à 2017 et de manière générale au football au Sénégal et ailleurs dans le monde.

"Le football est si rassembleur comme la mort sous nos cieux qu'il tue toutes les rancoeurs, toutes les inimitiés et déchaîne les fibres patriotiques les plus folles. D'ici à l'entame de Russie, le football aura une place de choix dans le cœur des Sénégalais et sera un précieux opium pour altérer les effets du mal-vivre dans notre pays", écrit, dans la note d'éditeur, le gérant-directeur Mamadou Thierno Talla.

Le nouvel hebdomadaire sportif de 12 pages, lancé sur le marché par le groupe éditeur de L'As quotidien, vient "pour vous aider à mieux humer ce parfum de griserie", explique M. Talla.

Essentiellement consacré au foot et vendu à 200 francs, As sports traitera, à travers sa rubrique "Foot local" de l'actualité des Ligues 1 et 2. Les prestations des Lions en Europe et ailleurs trouveront place dans "Foot inter", alors que "Passion foot" servira d'espace pour s'entretenir avec des férus du ballon rond, en plus d'offrir des dossiers inédits aux lecteurs.