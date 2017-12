Cote d'Ivoire: Musique religieuse - Daniel Kablan Duncan salue les talents de son collaborateur

« Misa Ajukru » est le fruit d'une histoire que le vice-président et lui ont vécu d'une manière particulière en 1999. « Le Premier ministre Duncan d'alors et moi avons vécu une histoire qui nous a bouleversés. A cette époque-là, le monde s'est écroulé autour de nous. Le lendemain, dans la rue, nous ne connaissions plus personne. Nous ne pouvions plus aller dans aucun bureau, ni téléphoner à personne », explique-t-il. Il a fallu ensuite repartir à zéro.

Le 2 décembre restera inoubliable pour les fils de la région des ponts. Ce jour-là, ils se sont retrouvés comme un seul homme à Lopou avec leur frère Akpa Akmel Prospère, un économiste, collaborateur et ami du Vice-Président de la République Daniel Kablan Duncan, pour prier Dieu. Cela, à la faveur d'une messe d'action de grâce qu'il a demandée. Mais également pour la dédicace de son album « Misa Ajukru », qui signifie : la messe en Adjoukrou. Avec des paroles et une musique exécutées selon les sonorités de ce riche terroir, depuis le chant d'entrée jusqu'au chant de sortie.

