Tunisie: Trois faits nouveaux sur la décision de Trump

On le sait désormais, Donald Trump va annoncer le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem (Al-Qods). On a cru jusque-là qu'il reculerait la date de sa décision de quelques jours : la réalité est qu'il s'agit seulement d'heures.

Au moment où nous mettions ces lignes sous presse, l'annonce en est peut-être déjà faite. Du reste, toutes les organisations internationales qui faisaient savoir, au conditionnel, que si le président américain passait outre les mises en garde, elles se réserveraient le droit d'envisager telle ou telle mesure, parlent désormais au futur simple : l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a d'ores et déjà fixé la date de son sommet au 13 décembre à Istanbul ; une réunion ministérielle de la Ligue des Etats arabes aura lieu samedi prochain 9 décembre au Caire, prélude à un sommet...

Et l'on apprend que la Bolivie, membre non permanent du Conseil de sécurité, réclame une réunion d'urgence de cette instance de l'ONU pour statuer sur la décision américaine. Sachant que deux autres membres, ceux-là permanents, avaient exprimé hier leurs inquiétudes : il s'agit du Royaume-Uni et de la Chine.

Toute la journée d'hier, les mises en garde au président américain ont continué d'affluer, rappelant au locataire de la Maison-Blanche la nécessité de respecter les résolutions du Conseil de sécurité, stipulant que le statut de la ville sainte doit impérativement faire l'objet d'une négociation. Même le pape est sorti de son silence, parlant de «profonde inquiétude»... Il joignait ainsi la voix de l'Eglise catholique au concert des pays qui témoignaient de leur solidarité à l'égard des Palestiniens.

Mais il marquait aussi le souci des chrétiens du monde de ne pas laisser la ville de Jérusalem tomber sous la domination d'une seule des trois familles pour qui elle est sainte... Autrement dit : le refus s'exprimait aussi pour leur propre compte !

Qu'avons-nous appris de nouveau au cours de cette longue journée d'hier ? Essentiellement, trois choses. La première chose, c'est que malgré cette levée de boucliers inédite dans les annales de notre vie internationale, la diplomatie américaine continue de proclamer son engagement en faveur du processus de paix. Aussi étrange que cela puisse paraître, Rex Tillerson l'a souligné lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion de l'Otan à Bruxelles : « Le président (Trump) est très engagé en faveur du processus de paix au Proche-Orient...»

Ajoutant qu'il disposait d'une équipe «totalement dédiée à cela» et, par ailleurs, qu'il était prêt à soutenir une «solution à deux Etats». Que signifie cela alors que la diplomatie américaine ne peut pas ignorer la position palestinienne selon laquelle la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël équivaut à un coup d'arrêt définitif au processus de paix ? S'agit-il d'une incohérence ou faut-il comprendre autre chose ?

Un deuxième élément qui a été relevé par l'attention des journalistes renvoie à une autre conférence de presse, celle-là tenue à Jérusalem même. L'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, M. Nicolay Mladenov, y a pris la parole en ces termes : «L'avenir de Jérusalem est quelque chose qui doit être négocié avec Israël et les Palestiniens assis côte à côte dans des négociations directes». Or ces propos ont été tenus en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a pris ensuite la parole en restant «totalement silencieux» sur le sujet, souligne une dépêche de l'AFP. Si certains silences sont éloquents, comme on dit, la question est de savoir ce que ce silence-là peut bien vouloir dire.

Troisième élément à retenir : il fait référence à une déclaration d'Ahmed Aboul Gheït, selon qui la décision des Américains de transférer leur ambassade en Israël «mettrait fin au rôle des Etats-Unis comme médiateur de confiance entre les Palestiniens et les forces israéliennes d'occupation». Cette déclaration du secrétaire général de la Ligue arabe rappelle en un sens que la décision américaine n'engagera que leurs auteurs et qu'elle aura pour conséquence qu'ils perdront leur statut de parrain d'un retour du processus de paix...

Ces trois choses, si on y réfléchit, nous disent que nous sommes à la croisée des chemins, devant l'un de ces deux cas de figure: soit que les Etats-Unis veulent rompre un état d'équilibre au risque de se brouiller avec le reste du monde et de perdre le rôle privilégié de médiateur au Proche-Orient -- ce qui, venant de Trump, n'est après tout pas complètement à exclure ! --, soit que le geste des Etats-Unis marque le signal de leur retrait en tant que médiateur, parce qu'ils ont décidé que l'heure est venue pour les protagonistes de la «négociation directe» -- selon l'expression de Nicolay Mladenov -- de prendre désormais les commandes !