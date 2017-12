Les 7 et 9 décembre, se tient à Sharm el Sheikh, une importante rencontre portant sur l'investissement en Afrique.

Sommet Africa 2017 : Le Président Ouattara attendu en Egypte

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, est attendu aujourd'hui en Egypte. Il doit prendre part au sommet Africa 2017 qui s'ouvre vendredi à Sharm El Sheikh. Cette rencontre réunira plusieurs personnalités du monde politique. Sont attendus dans cette ville égyptienne, outre le Président Alassane Ouattara, le Chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé, doublé de sa casquette de président en exercice de l'Union africaine ; Idriss Déby du Tchad ; Paul Kagamé du Rwanda ; Azali Assoumani des Comores.

Et aussi des hommes d'affaires africains. Ce sera l'occasion d'échanger sur les moyens pour stimuler le commerce intra-africain, les investissements et promouvoir l'environnement des affaires en Afrique en mettant l'accent sur le rôle du secteur privé.

Ainsi, de nombreux entrepreneurs, les plus prometteurs d'Afrique, ont été invités. On parle sur place ici de l'Angolaise Isabel dos Santos, présidente du conseil d'administration d'Unitel Angola ; Daniel Matjila, directeur général de la Public Investment Corporation ; Ahmed Heikal, fondateur de Qalaa Holdings ; Tony Elumelu, président de Uba. Le secteur privé, tout le monde est d'avis, a un rôle important à jouer dans le développement du continent africain.

Il y aura, au cours de cette rencontre, deux tables rondes présidentielles où des dirigeants d'affaires discuteront ouvertement de politiques avec les Présidents africains présents, afin de contribuer à créer un climat plus propice aux affaires. Le Président Ouattara partagera l'expérience de la Côte d'Ivoire dans ce domaine avec ses homologues et les participants à cette importante rencontre. En Côte d'Ivoire, de plus en plus, l'initiative privée est encouragée.

L'Etat a cédé, ces derniers temps, beaucoup de ses prérogatives et de ses parts dans certaines entreprises au secteur privé, toute chose qui a permis de rendre l'économie du pays compétitif.

Africa 2017 sera également le rendez-vous de la jeunesse. Une journée sera dédiée à cette frange importante et sensible du continent africain. Les jeunes seront mis en contact avec les décideurs économiques. Et comme le disent les organisateurs : "Avec des mentors, des business angels et des sociétés de capital-risque pour partager des idées, développer des réseaux et concrétiser des projets d'avenir".