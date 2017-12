Congo-Kinshasa: Loi Electorale - Fraude d'Etat !

Vrai ou faux, l'Assemblée Nationale a-t-elle adopté un projet de électorale non-conforme à l'original ? En attendant que les puissent se clarifier à ce sujet, il y a lieu de s'interroger sur silence coupable observé par les ministres et députés de l' depuis le dépôt du présumé « faux », son examen au sein de commission PAJ et son adoption en plénière. Pourquoi ont-ils le transfert du texte incriminé au Sénat pour réagir ? Que cache politique de motus et bouche cousus face à ce qui s'apparente à délit d'initiés ?

Aux dires certains ministres deTshibala, c'est la proposition de loi du député national Muhindo Nzangi qui aurait été examinée, amendée adoptée en Conseil des ministres et non le projet de loi attribué abusivement au gouvernement.

Pas plus tard qu'hier mercredi 06 décembre 2017, une délégation parlementaires de l'Opposition, conduite par Christophe Lutundula, porté l'affaire à la connaissance du président de la chambre haute Parlement, Léon Kengo wa Dondo. A ce dernier, il a également demandé de peser de tout son poids dans le dossier afin de bloquer « faux » en circulation et de revenir à la case départ, avec le original effectivement toiletté en Conseil des ministres.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.