Tunisie: L'impératif de préserver le statut légal et historique d'Al-Qods

Selon un communiqué de la présidence de la République, la conversation téléphonique a porté sur les développements au Moyen-Orient, notamment à la lumière de l'éventuelle exécution par les Etats-Unis de sa décision de transférer son ambassade de Tel-Aviv vers Al-Qods occupée.

A cette occasion, les deux présidents ont souligné l'impératif de préserver le statut légal et historique d'Al-Qods et de respecter les résolutions internationales y afférentes et qui prévoient que «la situation d'Al-Qods est statuée au terme des négociations autour de la situation finale».

Ils ont également jugé indispensable d'éviter tout acte qui risque de réduire à néant les efforts de relance du processus de paix au Moyen-Orient et de pousser la région vers un surcroît de tension et d'instabilité.

Se félicitant de l'évolution des excellentes relations de fraternité et de coopération établies entre les deux pays, les présidents tunisien et turc ont examiné les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment à la lumière de la visite qu'effectuera les 26 et 27 décembre 2017 le président turc Recep Tayyip Erdogan en Tunisie, à l'invitation de son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi.