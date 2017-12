Tunisie: Majorité et opposition dans le même camp

Une position qui n'a rien à envier à celle du président du groupe parlementaire du Front populaire Ahmed Seddik qui qualifie le projet d'«original». «Jamais dans l'histoire récente du pays, une loi de finances n'a autant alourdi le fardeau fiscal des salariés et des entreprises que celle-ci», dit-il.

L'opposition estime à 2.000 millions de dinars les recettes fiscales que l'Etat entend «soutirer des poches du contribuable». Le député considère par ailleurs que l'hypothèse d'une croissance de 3% est irréaliste, surtout que le projet de loi de finances «pénalise les trois piliers de la croissance, à savoir l'investissement, la consommation et l'exportation».

«C'est une loi de finances de mobilisation des ressources, qui sert en fait à payer d'anciennes factures de politiques antérieures», conclut Ahmed Seddik.

Signataire du Document de Carthage et soutien (souvent critique) du gouvernement, Machrou Tounès se montre également particulièrement agressif. Le député Marouene Felfel considère lui aussi que le seul souci du gouvernement est de «mobiliser les ressources».

«Au moment où l'on cherche à taxer tout le monde, le secteur informel prospère», fait-il remarquer au ministre des Finances. Felfel regrette notamment le manque de courage des gouvernements à s'attaquer au dossier de la fonction publique. «Refuser de regarder les choses en face, c'est simplement essayer de gagner du temps pour retarder la crise», s'écrie-t-il.

Toujours dans la critique, Imed Daimi, du bloc démocrate (opposition), considère que l'hypothèse d'un baril de pétrole à 54 dollars est erronée dès le départ, puisque qu'aujourd'hui le baril de pétrole se négocie à plus de 60 dollars. Lui aussi se montre sceptique quant à la réalisation d'un taux de croissance de 3%.

Etat collecteur d'impôts

«Comment la Tunisie pourrait-elle prétendre à une croissance de 3% alors que l'Union européenne, principal partenaire économique, estime sa croissance à seulement 1,9% ? Comment la Tunisie pourrait-elle atteindre les 3% de croissance en l'absence d'une stabilité fiscale et d'une stabilité politique? Vous êtes le quatrième ministre des Finances à travailler sur ce projet», dit-il en s'adressant à Ridha Chalghoum.

Le député d'Ennahdha Slim Besbes, membre de la commission des finances, a, dans son intervention, considéré, à l'image de l'opposition, que la Tunisie était un «Etat collecteur d'impôts» et appelle à une profonde réforme fiscale.

Pour sa part, l'élu de la majorité, Mongi Harbaoui, a défendu le projet de loi et plus particulièrement la proposition de suspendre l'accord de libre-échange avec la Turquie pour deux années. «Cet accord a coûté à la Tunisie 1.482 millions de dinars rien qu'en 2016 et a engendré des pertes d'emploi, des fermetures de commerces et la faillite de quelques agriculteurs», a-t-il déclaré. Il a toutefois balayé les craintes de certains élus: la suspension concernera uniquement des produits particuliers à l'instar du textile et des chaussures. «Cette suspension ne touchera pas les matières premières et les intrants», a tenu à rassurer le député.

Contacté par La Presse, Mongi Harbaoui a assuré que le bloc parlementaire de Nida Tounès soutiendra le projet de loi de finances actuellement en examen.

«Il est vrai que la première version présentée par le gouvernement ne correspondait pas à nos aspirations et aux aspirations des Tunisiens, et nous avons eu le courage de le dire. Par contre, la deuxième version révisée par la commission des finances s'est beaucoup améliorée et contient des dispositions à même de soutenir la croissance et le développement, explique-t-il. Je ne dis pas qu'elle va permettre un décollage économique, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie».