Cote d'Ivoire: Investissements japonais en Côte d'Ivoire - Une convention de promotion en vue

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités de l'Etat dont le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, N'Golo Coulibaly ; le ministre Ally Coulibaly de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son homologue des Transports, Amadou Koné.

Kawamura Hiroshi a également tenu à mettre un accent particulier sur l'apport que le Japon entend faire au niveau du secteur de la santé. « Mieux encore, nous envisageons des appuis en formation et à l'amélioration du système sanitaire dans l'objectif de rehausser la qualité des services de santé mère-enfant ». Et d'ajouter : « Nous prévoyons également de soutenir activement le Gouvernement ivoirien dans sa réalisation de la Couverture maladie universelle ».

S'exprimant en présence du Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, le diplomate a réitéré l'engagement de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire à travers un soutien appuyé au niveau de diverses politiques sectorielles. « Et nous continuons notre soutien à travers la mise en œuvre de projets de renforcement de la cohésion sociale, des capacités de la Police nationale et du système judiciaire, sans oublier l'appui à l'amélioration des capacités des administrations locales ».

Les gouvernements ivoiriens et japonais entendent renforcer le cadre institutionnel pour un renforcement des investissements nippons en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un accord est en préparation pour définir les modalités et les conditions qui attireront davantage de capitaux du Pays du Soleil-Levant en terre ivoirienne.

