Tunisie: Prédictions des Cassandre

Jouer aux Cassandre et prédire un avenir sombre pour le pays est devenu un sport favori de certains politiques, de certains experts.

Ainsi, l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) a affirmé, dimanche dernier, que la situation sociale critique dans le pays « risque d'exploser à tout moment » à cause de l'aggravation de la crise économique et politique. La centrale syndicale a mis en garde contre une « explosion » induite par l'exacerbation de la tension sociale, soulignant sa détermination à poursuivre la lutte pour renforcer les acquis des travailleurs, défendre leur pouvoir d'achat et lutter contre la spéculation et la hausse continue des prix.

Question :

A qui profite le mécontentement réel de la population pour exacerber les tensions sociales et décréter des grèves dévastatrices pour l'économie du pays ? Exemple : à la question « que revendiquez-vous avec cette grève de l'enseignement du 5 décembre ? », le secrétaire général de l'enseignement, Lassaâd Yakoubi, répond : « Nous voulons que le ministre nous accorde une audience pour discuter une stratégie à long terme du secteur de l'éducation ». Oui mais il n'y a pas urgence pour décréter cette grève. Réponse : « C'est ainsi et pas autrement ».

Le député du Front populaire, Mongi Rahoui prédit que le Projet de Loi de Finances 2018 « risque de reproduire le même cercle vicieux et d'aggraver la crise économique et sociale ». Et il affirme que les augmentations des prix de plusieurs produits alimentaires « seront sans précédent ».

Et il détaille, le 27 courant, que « le prix du pain augmentera d'au moins 10 millimes, voire plus, de même pour le prix de l'eau potable, du thé et du café. Le prix du carburant connaîtra également une hausse de 5% ».

Il se trouve que 3 jours auparavant, le conseiller économique du Chef du gouvernement, Ridha Saïdi, déclarait que les « prix de plusieurs produits seront revus à la hausse. Le prix du pain augmentera d'au moins 10 millimes, voire plus, de même pour le prix de l'eau potable, du thé et du café. Le prix du carburant connaîtra également une hausse de 5%. La cause de ces augmentations est la chute du dinar, d'où des importations plus coûteuses, et à la hausse du prix de certains produits sur le marché international, notamment le pétrole ».

L'ancien président de la République, Moncef Marzouki, affirme que l'année 2017 sera celle de la « hausse des prix et l'absence de semences . La crise va s'aggraver au cours des deux prochaines années. La Tunisie est confrontée à trois crises graves, la première étant politique entre les présidences de la République et du gouvernement, à propos des élections présidentielles de 2019. Les deux autres crises étant économique et morale.

Et le Conseil de sécurité national est devenu un gouvernement parallèle chargé de couper l'herbe sous les pieds du chef du gouvernement, Youssef Chahed, pour l'empêcher de se présenter aux présidentielles de 2019 ».

On pourrait citer beaucoup d'autres prédictions. Même le prédicateur bien connu, Hassen Cherni, a partagé un message sur son compte du réseau social, Facebook, pour annoncer que la Tunisie connaîtra un grand deuil. Son message est le suivant : Le petit oiseau m'a dit : « Bientôt, la Tunisie annoncera un deuil ... paix à son âme ».

Heureusement, au milieu de ces non-sens, et de ces Cassandre, il y a des discours responsables et constructifs. Comme celui de l'ex-ministre des Finances, Houcine Dimassi qui affirme, vu les principaux indicateurs économiques et sociaux, « la nécessité d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises tunisiennes pour pouvoir partager la richesse de façon équitable et équilibrée. Si on ne produit pas, on ne peut pas espérer des augmentations de salaires et on ne partagera que la pauvreté ».