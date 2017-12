Cote d'Ivoire: Handball - L'AG élective menacée

Par ailleurs, concernant les élections, les clubs estiment que toutes les conditions, comme l'imposent les statuts et règlement, ne sont pas réunies.

Handball : L'AG élective menacée

Le 23 décembre prochain, la Fédération ivoirienne de handball (Fihb) organise une assemblée générale ordinaire (Ago) dont le point focal est l'élection d'un nouveau président. Mais à deux semaines de l'évènement, une menace plane sur la tenue effective de cette Ag. L'ensemble des clubs réunis au sein d'un collectif ont demandé son report.

Les arguments sont multiples. Entre autres griefs, ils reprochent au comité directeur de la Fihb de vouloir organiser une Ag alors que la plupart des compétitions de la saison écoulée ne sont qu'à leur début ou n'ont même pas encore commencé. Sur quelles bases la Fédération ivoirienne fera-t-elle le bilan moral et financier de ses activités ?, s'interrogent-ils.

Par ailleurs, concernant les élections, les clubs estiment que toutes les conditions, comme l'imposent les statuts et règlement, ne sont pas réunies. A savoir la mise en place d'un comité électoral ou encore l'ouverture des candidatures. « Avant de faire cette Ag qui est élective, il faut d'abord mettre en place un comité électoral qui recevra et statuera sur les candidatures avant de les valider et de soumettre cela à l'assemblée. Tant que ce comité n'est pas mis en place, c'est impossible d'aller à une Ag élective. C'est statutaire. A moins que lors de cette assemblée générale du 23 décembre, on mette en place le comité électoral et on reprogramme l'Ag élective », a déclaré Aimé Koffi, le président du Red Star.

Pour toutes ces raisons, les clubs demandent un report de l'Ag en janvier afin de permettre à la Fédération d'achever ses activités. Ils ont d'ailleurs adressé un courrier au ministre de tutelle, au Comité national olympique de Côte d'Ivoire, à la Conférence des présidents de club et à la Confédération africaine de handball (Cahb) pour leur faire part de leurs préoccupations.