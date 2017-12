Congo-Kinshasa: L'IRDH demande à la CPI et à l'ONU d'enquêter sur le recrutement des milices au Rwanda et en Ouganda

recrutés pour réprimer les manifestations. Des combattants du M23 aidé le président Kabila à se maintenir au pouvoir », publié le décembre 2017, HRW dénonce le recrutement de plus de 200 du mouvement rebelle M23, dans le but d'étouffer des des mouvements citoyens, en 2016. Cette macabre activité occasionné des exécutions sommaires de plus 62 vies congolaises, le 19 et le 22 décembre 2016.

L'IRDH invite urgemment le parlement de la RDC, la Cour Pénale Internationale (CPI) et le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU à diligenter des enquêtes, afin de vérifier des graves révélations faites par l'ONG Human Rights Watch, sur des exécutions sommaires des manifestants congolais, perpétrées par des miliciens du M23 recrutés au Rwanda et en Ouganda, par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

