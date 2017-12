Congo-Kinshasa: La mort programmée du FPI - A qui profite le crime ?

Au fil des générations, l'esprit moutonnier et la malice qui sont caractéristiques de l'ingénierie maléfique de certains mafieux congolais refusent à l'histoire économique de la République Démocratique du Congo d'ajouter à son vocabulaire le mot « prospère» grâce à une prédation en règle combinée à des arrangements particuliers pour une impunité systématique.

Ainsi, dans la continuité de la prestidigitation économique de la deuxième République qui, après avoir dilapidé les dividendes de la zaïrianisation et absout tous les acquéreurs, a essaimé des offices nationaux et donné naissance à une kyrielle d'institutions financières comme la Banque de Crédit Agricole (BCA) ou le Fonds de Convention de Développement (FCD) de triste mémoire, quelques opérateurs économico-politiques actuels dont certains appartiennent déjà, sans surprise, à la caste de ces prédateurs historiques ont décidé aujourd'hui d'enterrer le Fonds pour la Promotion de l'Industrie (FPI), une entreprise publique créée, à en croire son acte naissance, pour répondre à la nécessité d'assurer la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie nationale à travers des prêts pour financer le développement industriel mais dont le portefeuille traîne à ce jour des impayés de l'ordre de 162.000.000 USD qu'elle entend mordicus faire cracher aux débiteurs indélicats.

Cet enterrement de première classe passe, nous apprend-t-on, par une transfiguration, c'est-à-dire la transformation du FPI en une Banque d'Investissement et de Garantie Publique, comme si le changement de dénomination, d'appellation ou de sigle détenait en lui-même et de manière intrinsèque un pouvoir ou des vertus miraculeuses de prospérité.

Pourquoi en République Démocratique du Congo, toute lumineuse et ambitieuse en termes d'objectifs pour un essor doit se terminer en eau de boudin sans que les responsabilités soient établies ou que des comptes ne soient demandés aux des biens communs? Peut-on sérieusement et en toute conscience par pertes et profits des créances aussi lourdes dans un pays en de recettes puisqu'il semble bien que c'est l'objectif inavoué par les tenants de cette mesure dont certains se recrutent parmi débiteurs insolvables de cette institution?

Comment nous convaincre que la faillite programmée du FPI va transformer en un puissant vecteur économique par le simple fait muter le «Fonds» en «Banque» et qui plus est, dans un économique des plus fragiles associé à une géopolitique de économique dont est victime notre pays? Autant des questions devraient conduire aussi bien le gouvernement que le législateur reconsidérer cette décision lourde des conséquences.

Cette nouvelle banque dont on ignore par ailleurs le capital et actionnaires potentiels, dans un pays au budget déficitaire, avec jurisprudence négative des entreprises publiques aujourd' transformées soit en sociétés commerciales ou en en publics mais à la santé financière précaire aura-t-elle les objectifs assignés jadis au FPI et pour lesquels les Congolais caressé l'espace d'un matin l'espoir d'une reconstitution du tissu économique à travers la promotion des' Petites et Entreprises à défaut de la naissance d'une industrialisation lourde?

Et quelle sera Ia place de cette nouvelle banque d'Etat dans concert des banques commerciales avec leurs taux prohibitifs entre 30% et 35 % et dont la vocation est de faire du profit maximum?

A tout prendre, c'est une fausse bonne idée qui a- par ailleurs don d'énerver certaines recommandations des Chefs d'Etat et Gouvernements des pays des ensembles régionaux auxquels appartient RDC. Dans la foulée, lorsqu'on n'a pas de garanties d'une orthodoxe et d'une nouvelle culture politique nationale affirmée favorise l'essor économique de notre pays on peut douter de viabilité d'une nouvelle institution financière.

Des pays aussi prospères que la France qui ont tenté une similaire par la création d'une Banque d'Etat ont fait l'amer qu'un tel projet n'est pas soutenable dans un environnement de budgétaire.

L'Afrique du Sud qui compte 3 structures analogues au FPI fonctionnent à merveille n'a jamais eu à l'idée de s'en priver ou jeter le bébé avec l'eau du bain Les raisons sont sans doute à ailleurs! C'est la combinaison d'une gestion orthodoxe et d' culture politique nationale responsable qui constituent le socle réaliser le développement du pays et non la suppression ou transformation du FPI en Banque.

Ceux qui en veulent au FPI doivent avoir l'honnêteté de que ce n'est pas cette alchimie diabolique qui rendra la prospérité notre pays, loin s'en faut.