Cote d'Ivoire: Programme Compact du MCC - "Tous les engagements pris par le gouvernement seront respectés", estime Amadou Gon Coulibaly

Le programme Compact, faut-il le noter, est un don que le Mcc fait à un pays sur la base d'un certain nombre de critères dont la bonne gouvernance, en vue d'aider ce pays à financer des programmes structurants visant à stimuler sa croissance économique. Et le MCC est une agence indépendante du gouvernement américain ayant pour mission de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde.

Déjà, l'accord de sa mise en œuvre dénommé le Program implementation agreement (Pia) a été signé le 5 décembre, peu avant la séance de travail, par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné et Kyeh Kim.

Ce programme, faut-il le rappeler, a été développé conjointement par le gouvernement et le Mcc, afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance de la Côte d'Ivoire. Entre autres obstacles, figurent la faible disponibilité de travailleurs qualifiés et les problèmes de transports à Abidjan. Les secteurs à financer sont donc la formation technique et professionnelle, les transports routiers à Abidjan et l'éducation.

Il faut rappeler que cet accord, d'un montant de 524,7 millions de dollars, soit environ 315 milliards de FCfa et qui devra être mis en œuvre sur la période 2019-2024, a été signé le 7 novembre, à Washington aux États-Unis d'Amérique, entre le gouvernement ivoirien et le MCC, en présence du Président de la République, Alassane Ouattara.

