Cote d'Ivoire: Décès de Johnny Hallyday - Propos de...

Décès de Johnny Hallyday : Propos de...

John Kyffy (Artiste musicien) : "Il laisse un grand vide mais... "C'est une grande perte pour la musique. Johnny n'appartenait plus à la France mais au monde. Il a eu le mérite de porter le Rock à la France. Il a vécu pleinement sa vie. Il est resté sur scène jusqu'au bout, et ce, malgré la maladie et la fatigue. C'est un grand vide qu'il laisse, mais un vide très chargé, riche de ses productions.

N'Guessan Santa (artiste musicien) : "Il a traversé le temps"

Je suis vraiment attristé par sa mort. Pour nous qui sommes un peu de cette "génération yéyé", il nous a beaucoup inspirés. Sa musique traverse le temps et des générations se reconnaissent en lui. Je me souviens encore de son passage à Abidjan où il a donné un concert mémorable au Parc des sports. Son œuvre musical est immense. Par sa musique, il a ouvert la France au monde et a été adopté au-delà des frontières de son pays. Ce n'est pas la France qui perd un grand artiste, c'est le monde. Il mérite un vrai hommage national.

Jack Delly (artiste musicien) : "Un grand artiste du monde"

C'est un grand artiste du monde qui disparait. Il a inspiré beaucoup de générations, celles de l'époque et même celles d'aujourd'hui. Il était le maître de la "génération yéyé". Nous étions gamins lorsque nous voyons nos parents danser au son de sa musque et interpréter ses chansons.

Il a pleinement rempli sa vie artistique. Johnny était sur les toutes les grandes scènes du monde. C'est le seul artiste français qui pratiquait sa musique comme les Américains. Il a "américanisé" les français qui peuvent le considérer comme un héros national qui entre au panthéon des gloires.