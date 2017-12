Tunisie: Vers la reconduction et l'actualisation des accords

Les accords tuniso-italiens, actuellement en vigueur, viendront à terme au mois de septembre 2019. Cependant, ce qui mérite d'être dit, c'est que tous les signaux et indices laissent entendre que les accords seront reconduits au-delà de l'année 2019. Ceci, moyennant d'éventuels amendements et actualisations, propres à réadapter ces accords à la conjoncture économique internationale et à l'évolution de la législation relative au secteur.

De bons indices révélateurs

Parmi ces indices constatés, l'on peut citer notamment l'investissement croissant consenti à ce Transmed et les efforts soutenus et budgétisés d'entretien et de maintenance. A préciser, en outre, que le forfait fiscal dont bénéficie notre pays grâce à ce gazoduc, varie entre 5,25% et 6,75% des quantités de gaz transitant par le Transmed.

A chaque partie prenante son rôle

Le Transmed est une infrastructure gazière composée de pipelines et de stations de compression pour le transport vers l'Italie du gaz naturel de provenance algérienne. La longueur totale de ce gazoduc est de 2.500 km. Il relie l'Afrique du Nord avec l'Europe, à travers un tronçon qui traverse la mer (canal de Sicile). Le parcours de ce gazoduc est réparti comme suit :

- 550 kilomètres dans le territoire algérien.

- 370 kilomètres dans les périmètres tunisiens maritimes.

- 150 kilomètres, longueur de la traversée maritime.

- 1.500 kilomètres dans le territoire italien.

Les parties prenantes dans ce Transmed sont des sociétés constituées en vertu des accords pour la réalisation et l'exploitation du gazoduc transtunisien. Il s'agit en l'occurrence de :

- Transtunisien pipeline company (Ttcp) : cette société est appelée à financer l'investissement. Elle détient l'exclusivité sur la capacité du gazoduc jusqu'à la fin du mois de septembre 2019.

- Société tunisienne de gazoduc transtunisien (Sotugat). Cette entreprise est la propriétaire des ouvrages. C'est elle qui perçoit le forfait fiscal pour le compte de l'Etat tunisien.

-- Société pour la construction de gazoduc transtunisien (Scogat) : elle a été chargée de la construction du gazoduc traversant notre pays et de tous les ouvrages annexes.

-- Société de service du gazoduc transtunisien (Sergaz). Elle est chargée d'assurer d'une manière continue la livraison du gaz aux différents acheteurs.

-- Société Trans-Mediterranean pipeline company (Tmpc): il s'agit de l'entreprise propriétaire des cinq lignes en mer.

Des certifications significatives

Il est à souligner à cet égard que toutes les sociétés précitées sont certifiées ISO 14001 (conformité du système de management de la santé et de la sécurité au travail). Elles sont, depuis 2013, certifiées Ohsas 18001 (conformité du système de transport du gazoduc transtunisien (gestion, surveillance et entretien des installations). La conformité à ces référentiels favorise :

-- L'anticipation, la prévention, l'atténuation des risques et impacts environnementaux qui pourraient survenir à cause des activités de la société

-- La création d'un environnement sain et sûr de travail. Cela, à travers l'instauration d'un mode de comportement qui considère que la sécurité est une culture et non pas une simple procédure qu'on est tenu d'appliquer.

«Zéro accident» est une belle distinction

Ce qui est réconfortant, c'est que ces sociétés sont parvenues, pendant deux années consécutives, à décrocher le premier prix du groupe international énergétique, décerné chaque année à la filiale qui aurait respecté les normes internationales élevées les plus strictes en matière de sécurité, ce qui constitue une récompense de taille pour les efforts fournis en matière de sécurité et concernant la réalisation de l'indicateur de performance IISE (santé, sécurité et environnement) le plus significatif, à savoir le «zéro accident» sur tous les sites. Ceci pendant au moins deux années consécutives. Il s'agit, nous dit-on, d'une distinction accordée pour la première fois à une entreprise tunisienne.

Cela dit, nous vous livrerons de plus amples détails sur la société Gazoduc Transmed, sur l'évolution de sa capacité de transport et sur les efforts déployés pour garantir la continuité de l'exploitation de l'ouvrage et assurer les conditions optimales aux négociations relatives à la période allant au-delà de l'année 2019. Nous y reviendrons dans un second article.