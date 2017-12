Tunisie: Plusieurs partis tunisiens dénoncent «une décision injuste»

COM : Jlassi, Arfaoui, Ksaïri (Lassoued 46'), Kosdoghli, Rebei, Touil, Belghalia, Naghmouchi, Falhi, Chtioui,… Plus »

Quant au Front populaire, il s'est dit opposé à la décision attendue du président américain, dénonçant la position du système officiel arabe face à une telle décision. A ce propos, il a appelé ses militants, l'ensemble du peuple tunisien, les peuples arabes et les esprits libres dans le monde à organiser des marches pour protester contre cette décision et soutenir la résistance palestinienne.

De son côté, le parti « Al-Jomhouri» a appelé les esprits libres en Tunisie et dans le monde à dénoncer cette décision, imputant à l'administration américaine les graves conséquences de telles positions qui, a-t-il dit, ne servent aucunement la sécurité et la paix dans le monde. Tout en réaffirmant son attachement à Al-Qods comme capitale de l'Etat indépendant de Palestine, Al-Jomhouri a appelé les Palestiniens à s'attacher à l'unité nationale, et à resserrer les rangs pour faire front contre l'arrogance colonialiste d'Israël.

A ce propos, il a appelé les Tunisiens, les musulmans et les esprits libres dans le monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à lutter contre cette décision injuste.

« Cette décision représente une violation criante des droits du peuple palestinien, tout comme elle vient heurter les sentiments du monde arabo-musulman et violer le droit international», ont-ils souligné. Dans un communiqué, le Mouvement Tounes Al-Irada a mis en garde contre cette « décision inconsidérée» qui, a-t-il dit, risque de conduire à un conflit des civilisations et de mettre en péril la paix entre les peuples.

