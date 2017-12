Angola: Le cheikh des Emirats Arabes Unis à Luanda

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Le programme comprend également un déjeuner entre les parties et une conférence de presse avant le retour de Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan et sa délégation prévu pour le vendredi 8.

A l'aéroport international 4 de Fevereiro, le Cheikh, qui était accompagné de hauts dignitaires de ce pays du golfe Persique, a reçu les salutations de bienvenue du ministre d'État pour le Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, et du secrétaire d'Etat à l'Economie, Sérgio de Sousa Mendes, entre autres entités.

