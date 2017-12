Congo-Kinshasa: Changement climatique - Paris accueille un sommet international

«Dans un court laps de temps, et certainement dans les quinze prochaines années, il va nous falloir assister à des réductions sans précédent des émissions de gaz à effet de serre et à des efforts jamais vus pour construire des sociétés qui puissent résister aux impacts du réchauffement », avait souligné la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Patricia Espinosa.

Il a précisé que ce sommet se tiendra avec la Banque mondiale et les partenaires qui le souhaiteront. A New York, le président français a plaidé pour l'adoption d'un pacte mondial sur l'environnement. Conclu lors de la COP21, en décembre 2015 à Paris, et qualifié de « jour historique pour la planète » par la France, l'accord de Paris sur le climat a deux ans.

Le nouveau sommet, baptisé One Planet Summit, vise à « faire un point d'étape sur son avancée et mobiliser les financements indispensables » à sa réalisation, après la signature de l'Accord de Paris en décembre 2015, a annoncé le président français, Emmanuel Macron.

Deux ans exactement après la signature de l'Accord de Paris, la France va abrtier à nouveau une rencontre mondiale sur le climat, le 12 décembre. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement est annoncée par l'Elysée, dont une dizaine de chefs d'Etat africains. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le patron de la Banque mondiale, Jim Yong Kim y prendront également part.

