Gabon: L'UDIS et HPO dans le Haut-Ogooué.

Le président de l'Union pour la Démocratie et l'Intégration Sociale(UDIS), Hervé Patrick Opianga (HPO) a séjourné pendant quelques jours dans la province du Haut-Ogooué, plus précisément à Mounana, la ville dont il est natif. Il s'est entretenu avec les populations de cette cité. La question des législatives à venir était au centre des échanges entre le leader de l'Udis et les Mounanais.

Les élections législatives pointent à l'horizon au Gabon et certaines formations politiques entretiennent déjà leur électorat. C'est le cas par exemple de l'Union pour la Démocratie et l'Intégration Sociale(UDIS) qui était à Mounana, une des villes de la province du Haut-Ogooué. Hervé Patrick Opianga (HPO) s'est entretenu avec les populations de cette localité du pays. Et ce, jusqu'à la tombée de la nuit où les débats étaient aussi à bâton rompu.

Tour à tour, les notables, les femmes, les jeunes filles mères et les hommes ont pu aisément échanger avec celui qu'ils appellent affectueusement « Mwana bola » : l'enfant du village en langue Nzebi.

La question des élections législatives prochaines était au centre des échanges. Pour le leader de l'Udis, les législatives à venir sont un moyen, une opportunité à saisir. Il s'agissait pour HPO de demander à ses pères, mères, sœurs et frères s'ils étaient prêts à porter l'un d'eux aux prochaines élections législatives. HPO serait-il enfin candidat dans son fief politique 17ans après la création de cette formation politique ? Là est toute la question. Le mystère autour de sa candidature est entretenu. C'est le suspens. Seul l'avenir nous le dira.