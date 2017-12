Congo-Kinshasa: Réforme de la loi électorale - L'UNC de Kamerhe en colère !

Pour l'UNC, cette modification de la loi électorale est un délit contre la Constitution. Elle ne permet qu'à la majorité d'avoir beaucoup d'occasions de se présenter aux élections avec cette problématique de seuil qui est de 1% et la caution qui était à 500$ se trouve dès à présent fixé à près de 1000$ américains. L'UNC pense que cette loi ne garantit pas l'égalité des chances à tous les congolais, et pourtant, la Constitution consacre l'égalité des chances à tous les congolais pour la course à la gestion de la chose publique. Fort de tout cela, l'Union pour la Nation Congolaise se dit prête à remobiliser le peuple comme elle le fut aux côtés de ses pairs d'antan à la Dynamique de l'Opposition en janvier 2015. Ce faisant, ce parti appelle à une synergie des forces de l'Opposition.

Qui, faut-il le rappeler, contient des dispositions sur l'instauration du seuil de représentativité, de la hausse de la caution et laisse la voie libre à l'usage de la machine à voter. Pourtant, ce sont là des sujets qui causent bien des désaccords au sein de la classe politique. Pour les Députés de l'Opposition, cette loi électorale viole la Constitution. Ils pensent, aussi, que la machine à voter n'est pas trop fiable. Dans cette confusion, le parti cher à Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation Congolaise, se met en ordre de bataille pour barrer la route à l'entrée en vigueur de cette loi et la fin de son examen.

