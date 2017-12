Togo: Sogadji réclame des actions judiciaires contre les importateurs

Dans cette sortie au travers d'un communiqué, le Ministre Moustafa Mijiyawa, "affirme qu'après le contrôle de ses services techniques que le produit laitier en question de types Picot 390g, Picot 400g et Milumel 900 g n'est plus conseillé aux consommateurs. Il a par ailleurs demandé le retrait du produit sur toute la chaîne de distribution ainsi que sur toute l'étendue du territoire national".

Depuis hier, le gouvernement a officiellement évoqué par le biais du ministrère de la Santé, les actions menées et qui confirment la "rumeur qui faisait état de la circulation sur nos marchés d'une catégorie de lait à usage pour enfant contaminé à la salmonelle et impropre à la consommation humaine".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.