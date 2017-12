Burkina Faso: Vieillissement des arteres - Des conseils pour ralentir la vitesse

interview

Les deux semaines passées, nous avons parlé de l'Hypertension artérielle (HTA) et de l'Accident vasculaire cérébral (AVC) qui sont fréquents au Burkina Faso. Un des facteurs favorisant est l'athérosclérose. Il faut donc éviter tout ce qui dépend de nous, qui favorise l'artériosclérose (nous allons le voir plus bas).

Qu'est-ce que l'artériosclérose?

Avec l'âge, de façon naturelle, les artères (canaux qui conduisent le sang) se détériorent c'est-à-dire qu'elles perdent leur élasticité et deviennent de plus en plus rigides (dures). C'est le vieillissement normal des artères, l'artériosclérose. C'est-à-dire que personne ne peut y échapper. Ce qui est possible par contre c'est que nous pouvons agir pour ralentir la vitesse de vieillissement de nos artères.

Pourquoi faut-il ralentir l'artériosclérose?

Ne pas confondre l'artériosclérose (inévitable) et l'artériosclérose (évitable).

Il faut ralentir la survenue de l'artériosclérose parce qu'elle s'accompagne très souvent d'athéromes c'est-à-dire de dépôts de plaques de lipides (des matières grasses, notamment le cholestérol) qui rétrécissent voir bouchent le circuit du sang.

Les artères sont alors rigides, rétréciées voire obstruées. On parle alors d"artériosclérose.

Ce sont les grosses artères qui sont les plus touchées (artère aorte, coronaires, cérébrales et des membres inférieurs).

Lorsque les artères coronaires (qui irriguent le coeur lui-même) sont touchées, cela peut entrainer l'angine de poitrine ou la crise cardiaque. Si ce sont les artères cérébrales (qui irriguent le cerveau), c'est l'AVC; pour l'aorte (qui irrigue tout le corps entier en sang oxygéné et nutritif), c'est l'anévrysme qui peut endommager les nerfs environnant la zone non irriguée et provoquer des troubles de vision par exemple; pour les artères des membres inférieurs (qui irriguent les membres inférieurs), c'est l'artérite des membres inférieurs entrainant des difficultés pour marcher, voire l'impuissance: pour les artères rénales, c'est l'HTA rénale; etc.

Causes de l'artériosclérose

Lorsque nous avons discuté sur le cholestérol, nous avons vu que le cholestérol est fabriqué par le foie parce que l'organisme en a besoin. On distingue deux types de cholestérol: le bon appelé HDL et le mauvais appelé LDL. Ce mauvais cholestérol se dépose sur la surface interne des artères et forment des plaques blanchâtres qui finissent par gêner voire empêcher la circulation du sang dans l'artère. En effet, au fur et à mesure que les plaques se forment, le conduit du sang se rétrécie et finit par se boucher.

Pour illustrer cela, c'est comme le calcaire de l'eau qui se dépose dans les tuyaux du circuit de l'eau de robinet et qui diminue ou empêche l'écoulement de l'eau. Au fil des années tout débris qui se trouve dans l'eau s'accroche au dépôt calcaire, il faut alors nettoyer les tuyaux.

Pour les athéromes, on peut ne pas avoir le temps de s'en débarrasser avant qu'ils n'aient créé des dégâts graves et même irréparables. Comme je l'ai déjà dit, il est inutile d'avoir une peur bleue du cholestérol car il est important pour le corps, c'est pourquoi le foie en fabrique.

En effet, le cholestérol est utilisé pour fabriquer les sels biliaires pour la digestion des lipides; pour assurer la fluidité des membranes cellulaires et permettre les échanges entre cellules, pour fabriquer l'aldostérone qui contrôle la pression du sang; pour fabriquer les hormones sexuelles (progestérone et la testostérone) et pour fabriquer la vitamine D qui permet la fixation du calcium sur les os pour la croissance. Il faut les éviter plutôt que de s'en débarrasser avec des médicaments anti-cholestérol. En réalité, le cholestérol fabriqué par le corps n'est pas le problème c'est notre hygiène de vie qui pose problème.

Comment prévenir l'artériosclérose?

- Consultation médicale (pour surveiller la glycémie, l'acide urique, la cholestérolémie, la tension artérielle). En cas de besoin, le médecin vous prescrira une consultation diététique

- Mener une activité physique régulière avec l'appui du médecin;

- Dormir à des heures régulières et boire 2 verres d'eau à la température ambiante avant de dormir et 4 verres d'eau chaude au réveil

- Avoir une alimentation riche en fruits et légumes (manger selon la saison revient moins cher), en céréales complètes, légumineuse, en aliments riches en acides gras insaturés (poisons, avocat, noix, graines, etc.)

- Avoir une alimentation pauvre en viande rouge (préférer la volaille sans la peau),

- Avoir une alimentation modérée en produits laitiers (préférer les yaourts et fromages maigres), en huile biologique

- Boire 2 verres maximum de vin rouge à table par jour (pas obligatoire)

- Consommer chaque jour de l'ail cru, des feuilles vertes, la banane, la levure, légumineuses, etc.

- Eviter les aliments riches en acides gras saturés (viande grasse, beurre, etc.)

- Eviter, l'obésité ou le surpoids, les pilules contraceptives, le stress, l'abus d'alcool (2 verres maximum par jour au cours des repas)

Il y a des facteurs non modifiables tels la ménopause, l'âge, le genre, l'hérédité qui favorisent l'athérosclérose. Vers 40-50 ans, il faut consulter régulièrement le médecin, il faut éviter les pilules contraceptive tôt dans la vie, les hommes sont plus exposés mais à partir de la ménopause, il n'y a pas de différence, le fait d'être d'une famille avec maladies cardiovasculaires, expose plus.