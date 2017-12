Sénégal: Le "journal rappé" expliqué par Xuman

Le "journalartiste" s'est réjoui de l'innovation représentée par le "journal rappé", un style lancé en 2013 au Sénégal et qui s'est depuis propagé dans "plus de dix pays africains" selon Xuman qui rappelle que le rap sénégalais jusque-là "ne faisait que copier" le modèle américain depuis la fin des années 1980.

Cette rencontre a été organisée en partenariat avec le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) et l'ONG Enda-Lead-Afrique francophone, une initiative visant une plus grande participation des jeunes au suivi et à la gestion efficace des affaires publiques au Sénégal.

Dakar — Le "journal rappé", un style mêlant satire, humour et critique, peut être un véhicule d'information adapté aux jeunes et à leur "façon de parler", estime le rappeur Matar Fall dit Xuman, un de ses promoteurs au Sénégal.

