Sénégal: Saint-Louis - L'UGB initie une formation sur l'animation socio-éducative au profit du mouvement associatif

«Le BRVM 10 perd 1,07%, passant de 208,84 points à 206,61 points et le BRVM C, pour sa part, enregistre une… Plus »

Le professeur Inse Diagne et son collègue Boubacar Camara ont traité, à l'ouverture de la formation, de thèmes ayant trait à "l'animation sociale dans les quartiers, source de cohésion et d'entreprenariat social pour un développement local" et aux "activités physiques, sportives et artistiques (APSA), support de développement physique harmonieux des enfants, de culture sportive, et enjeu de santé publique".

Il a précisé que la formation pluridisciplinaire, avec l'intervention d'universitaires et de professionnels, "mettra l'accent sur le lien entre la théorie et la pratique, avec des modules sur l'animation sociale dans les territoires pour les sortir d'une forme de léthargie paralysante, afin de redynamiser les quartiers".

"Cette formation est une démarche innovante d'articulation entre un projet associatif et l'institution universitaire pour permettre aux acteurs des territoires qui ne font forcément partie de la communauté universitaire d'avoir des certificats délivrés par l'enseignement supérieur" a souligné le professeur doctorant en sport et activités éducatives à l'UGB, Inse Diagne.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.