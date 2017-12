Afrique du Sud: Pétrole bloqué en Inde - Deux cargaisons des Seychelles et de l'Afrique du Sud attendues

En Afrique du Sud, le squelette de « Little Foot », l'un des ancêtres de l'homme, a été… Plus »

Au cas où le jugement de la Haute Cour de Karnataka ne serait pas en faveur de la STC, on laisse entendre que les mêmes arrangements pourraient se répéter avec d'autres fournisseurs de carburant jusqu'à ce que la situation se décante. Au niveau des stations-service, on insiste sur le fait que malgré la situation, il n'y a pas de rush chez les revendeurs. «Je n'ai pas constaté de plein inhabituel», déclare Bhanoo Seegoolam, un membre actif de la Petrol Retailers Association.

La cargaison qui a été bloquée est composée d'essence, de diesel et de carburant pour avion (Jet A1 fuels). En raison de cette affaire portée devant la Haute Cour de Karnataka, la STC ne souhaite pas dévoiler les arrangements concernant le prix du carburant acheté avec les Seychelles et l'Afrique du Sud. La compagnie soutient que le prix d'achat est comparable à celui pratiqué par le fournisseur habituel de carburant, en l'occurrence la Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

Le haut cadre devait expliquer que les négociations se déroulent également avec les compagnies pétrolières qui sont représentées à Maurice. Celles-ci se montrent très coopératives, indique-t-il. Et d'ajouter qu'il se réjouit du fait que la cargaison d'Arabie saoudite devrait arriver plus tôt que l'arrivée initiale du Pacific Diamond.

Ainsi, deux autres cargaisons de carburant, avoisinant les 1 500 à 2 000 tonnes chacune, sont attendues des Seychelles et de l'Afrique du Sud. Elles sont déjà en route et devraient arriver au port pendant le week-end.

