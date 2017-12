Ile Maurice: Le Tarot de l'île Maurice - «Un jeu ludique qui permet une meilleure compréhension de soi»

Il existe toute une variété du jeu de tarot. Mais dorénavant, vous pourrez également trouver en librairie le tarot à la mauricienne. Le Tarot de l'île Maurice est une initiative d'Anne Robert. Le lancement du livre a eu lieu dans la soirée du mercredi 6 décembre, à l'hôtel Veranda, à Grand-Gaube.

Anne Robert, coach et ancienne journaliste à l'express, a été initiée à la pratique du tarot au Canada. «J'y ai vécu neuf ans. Et un jour, une amie m'a demandé de l'accompagner chez une tireuse de cartes. J'étais à l'époque sceptique, mais le résultat du tirage m'a surprise et intriguée.»

Dès lors, une nouvelle aventure commence. Sous la férule du maître tarologue franco-québécois Jacques Viennet, Anne Robert apprend la maîtrise du tarot. Pratique qu'elle va partager avec ses amis.

De retour à Maurice en 2015, elle fait la connaissance du célèbre peintre mauricien Vaco Baissac. Elle propose à ce dernier de collaborer avec elle sur l'élaboration d'un tarot mauricien.

«Vaco a été très enthousiaste. Il connaissait mal le tarot. J'ai fait le texte en amont et il s'en est inspiré pour illustrer les figures des cartes. Nous avons partagé nos idées. Le travail a duré un an et demi.»

Le fruit de leur collaboration se retrouve dans un jeu de tarot de 78 cartes aux couleurs flamboyantes. Les 22 cartes qui représentent les arcanes majeurs comprennent des symboles bien mauriciens. Ainsi, chacune des figures rappelle la culture ou le paysage de notre île. La mer, les voiliers ou encore les cocotiers se retrouvent souvent sur les cartes.

Le chariot rappelle une pagode chinoise, tandis que La maison Dieu représente la tour d'un moulin à sucre agrémenté de tiges de canne à sucre. La roue de la fortune est, elle, représentée par des divinités indiennes. Ce faisant, Anne Robert estime que le tarot aura une plus grande pertinence dans la vie des Mauriciens.

«S'il est utilisé comme une pratique divinatoire, le tarot reste un jeu ludique qui permet une meilleure compréhension de soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Un tirage représente un chemin de vie et chaque carte est nécessaire à la progression personnelle», explique Anne Robert.

Chaque jeu de tarot est accompagné d'un livret descriptif de 76 pages. La signification de chaque figure y est expliquée. Pour les néophytes, la conceptrice propose également les explicatifs de trois types de tirage.

Dans le but de promouvoir le tarot à Maurice, Anne Robert compte offrir des cours, notamment dans des hôtels. En attendant, Le Tarot de l'île Maurice est disponible dans les librairies et en grande surface à Rs 1 150.

Un jeu de cartes du XVe siècle

Le premier jeu de tarot aurait été créé au XVe siècle en Europe. C'est à partir de la fin du XVIIe siècle que le tarot est utilisé pour une pratique occulte et mystique. Il existe une grande variété de tarots, dont l'une des plus connues est le tarot de Marseille. En Italie, le jeu est connu sous le nom de «Tarocchini». Les tarots comportant les enseignes latines, c'est-à-dire les bâtons, coupes, deniers et épées sont les plus anciennes formes de tarot, conçues au XVe siècle dans le nord de l'Italie. Ces tarots sont destinés plus généralement à un usage divinatoire.