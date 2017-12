Cote d'Ivoire: Développement de l'Afrique - Des jeunes leaders africains veulent rencontrer Alpha Condé

La conférence de presse du lancement de la coalition des jeunes leaders africains s'est tenue le jeudi 30 novembre 2017 dans un espace d'Abidjan-Cocody.

Lors de cette rencontre, Capitaine Éric Koné, président du Conseil d'Administration de l'Ong Carped (Challenge Africain pour le Renouveau des Politiques Economiques de développement), a défini les objectifs de cette cérémonie.

« Face aux difficultés que rencontre la jeunesse africaine, à savoir le phénomène de l'immigration clandestine galopante, l'esclavage odieux de l'Africain par l'Africain qui est choquant et aberrant à ce 21ème siècle, l'Ong Carped a décidé non seulement de lancer une coalition des jeunes leaders africains, mais aussi de demander une rencontre entre la jeunesse africaine et le président en exercice de l'Union Africaine (UA) », a-t-il expliqué. Pour lui, cette coalition permettra à la jeunesse de se mobiliser pour être plus efficace afin de guérir durablement les maux dont souffre l'Afrique en général et la jeunesse en particulier. Selon lui, l'heure n'est plus à l'émotion. Il faut donc se battre pour une Afrique digne et épanouie.

Quant à la rencontre entre la jeunesse et le président Alpha Condé, capitaine Éric Koné a précisé que cela permettra de faire des propositions de perspectives afin de résoudre surtout le problème de chômage. Car, dit-il : « L'immigration tire sa source dans le chômage. Il faut donc que les autorités essaient de régler le phénomène de l'emploi de façon durable. Si nous voulons que les jeunes retournent à la terre, il faut leur trouver des garantis parce que les faire revenir vivre dans la précarité n'est aucunement pas une solution adéquate.