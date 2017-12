Sénégal: BRVM - Les indicateurs vedettes en baisse en novembre

«Le BRVM 10 perd 1,07%, passant de 208,84 points à 206,61 points et le BRVM C, pour sa part, enregistre une baisse de 3,28% et s'établit à 223,47 points contre 231,04 points à la fin du mois passé », d'après la revue mensuelle du mois de novembre 2017 de la BRVM.

De plus, parmi les 43 valeurs transigées, « 11 étaient demandées à la hausse et 29 à la baisse». Seules trois valeurs ont « maintenu un niveau de cours identique à celui du mois précédent ».

Au 30 novembre, la capitalisation boursière du marché des actions s'élevait à 6 038,27 milliards de FCFA et celle du marché obligataire à 3 016,23 milliards de FCFA, contre respectivement 6 235,48 milliards de FCFA et 3 020,82 milliards de FCFA un mois auparavant.

«La valeur des transactions sur le marché des actions pour ce mois s'établit à 12 561 millions de FCFA pour un volume total de 5 231 512 actions échangées. Le marché des obligations, quant à lui, a enregistré des transactions pour une valeur de 1 544 millions de FCFA sur le mois pour un volume de 158 407 obligations échangées. »

La plus forte hausse du mois est à l'actif du titre BOA CI, BOAC. Il passe de 3 700 FCFA à 4 195 FCFA, soit une hausse de +13,38%. Les autres plus fortes hausses enregistrées au cours du mois sont: SOGB CI, SOGC (+8,24%), CFAO MOTORS CI, CFAC (+6,44%), ECOBANK, ETIT (+5,56%) et SETAO CI, STAC (+5,56%).

SERVAIR ABIDJAN CI, ABJC a enregistré la plus forte baisse du mois. Son cours est passé de 1 755 FCFA à 1 115 FCFA, soit une perte de 36,47%. Les autres plus fortes baisses ont été constatées sur les titres SODE CI, SDCC (-36,25%), CIE CI, CIEC (-33,17%), AIR LIQUIDE CI, SIVC (-28,33%) et BOA SN, BOAS (-24,14%).

Les cinq titres les plus actifs en volume sont: ECOBANK (ETIT), SONATEL SN (SNTS), NSIA BANQUE CI (NSBC), SOGB CI (SOGC) et BOA NG (BOAN).

Les titres les plus actifs en valeur cette semaine sont: SONATEL SN (SNTS), NSIA BANQUE CI (NSBC), SOGB CI (SOGC), SOLIBRA CI (SLBC) et ONATEL BF (ONTBF).